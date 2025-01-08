SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Alomda HF Final
Emad Soliman

Alomda HF Final

Emad Soliman
0 comentarios
Fiabilidad
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD al mes
incremento desde 2025 290%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12 259
Transacciones Rentables:
9 402 (76.69%)
Transacciones Irrentables:
2 857 (23.31%)
Mejor transacción:
1 522.16 USD
Peor transacción:
-952.93 USD
Beneficio Bruto:
101 262.53 USD (23 760 548 pips)
Pérdidas Brutas:
-76 392.51 USD (9 766 204 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
80 (477.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 522.16 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
82.50%
Carga máxima del depósito:
59.48%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
85
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
4.21
Transacciones Largas:
6 599 (53.83%)
Transacciones Cortas:
5 660 (46.17%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
2.03 USD
Beneficio medio:
10.77 USD
Pérdidas medias:
-26.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-1 427.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 419.85 USD (18)
Crecimiento al mes:
3.52%
Pronóstico anual:
43.64%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 910.63 USD (25.28%)
Reducción relativa:
De balance:
26.92% (5 910.63 USD)
De fondos:
47.94% (9 096.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDb 5658
GBPJPYb 2404
GBPUSDb 1954
EURUSDb 1125
USDCHFb 340
USDJPYb 235
AUDUSDb 174
EURNZDb 132
EURCADb 131
#BTCUSDr 80
GBPNZDb 15
BTCUSD 6
GER40 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDb 10K
GBPJPYb 5.5K
GBPUSDb 6.1K
EURUSDb 1.9K
USDCHFb 675
USDJPYb -930
AUDUSDb 249
EURNZDb 550
EURCADb 186
#BTCUSDr 335
GBPNZDb 46
BTCUSD 13
GER40 18
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDb -208K
GBPJPYb 41K
GBPUSDb 41K
EURUSDb 9.6K
USDCHFb 3K
USDJPYb -10K
AUDUSDb 2.6K
EURNZDb 5.3K
EURCADb 3.7K
#BTCUSDr 13M
GBPNZDb 1.6K
BTCUSD 1.3M
GER40 5.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 522.16 USD
Peor transacción: -953 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +477.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 427.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.10.28 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.23 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 08:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Alomda HF Final
200 USD al mes
290%
0
0
USD
11K
USD
52
81%
12 259
76%
82%
1.32
2.03
USD
48%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.