信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Alomda HF Final
Emad Soliman

Alomda HF Final

Emad Soliman
0条评论
可靠性
51
0 / 0 USD
每月复制 200 USD per 
增长自 2025 290%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12 251
盈利交易:
9 395 (76.68%)
亏损交易:
2 856 (23.31%)
最好交易:
1 522.16 USD
最差交易:
-952.93 USD
毛利:
101 256.19 USD (23 760 230 pips)
毛利亏损:
-76 391.56 USD (9 766 192 pips)
最大连续赢利:
80 (477.42 USD)
最大连续盈利:
1 522.16 USD (1)
夏普比率:
0.05
交易活动:
82.50%
最大入金加载:
59.48%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
99
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.21
长期交易:
6 593 (53.82%)
短期交易:
5 658 (46.18%)
利润因子:
1.33
预期回报:
2.03 USD
平均利润:
10.78 USD
平均损失:
-26.75 USD
最大连续失误:
28 (-1 427.35 USD)
最大连续亏损:
-5 419.85 USD (18)
每月增长:
3.70%
年度预测:
44.94%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 910.63 USD (25.28%)
相对跌幅:
结余:
26.92% (5 910.63 USD)
净值:
47.94% (9 096.47 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDb 5657
GBPJPYb 2401
GBPUSDb 1953
EURUSDb 1123
USDCHFb 340
USDJPYb 235
AUDUSDb 174
EURNZDb 132
EURCADb 130
#BTCUSDr 80
GBPNZDb 15
BTCUSD 6
GER40 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDb 10K
GBPJPYb 5.5K
GBPUSDb 6.1K
EURUSDb 1.9K
USDCHFb 675
USDJPYb -930
AUDUSDb 249
EURNZDb 550
EURCADb 185
#BTCUSDr 335
GBPNZDb 46
BTCUSD 13
GER40 18
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDb -208K
GBPJPYb 41K
GBPUSDb 41K
EURUSDb 9.5K
USDCHFb 3K
USDJPYb -10K
AUDUSDb 2.6K
EURNZDb 5.3K
EURCADb 3.7K
#BTCUSDr 13M
GBPNZDb 1.6K
BTCUSD 1.3M
GER40 5.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 522.16 USD
最差交易: -953 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +477.42 USD
最大连续亏损: -1 427.35 USD

没有评论
2025.10.28 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.23 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 08:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Alomda HF Final
每月200 USD
290%
0
0
USD
11K
USD
51
81%
12 251
76%
82%
1.32
2.03
USD
48%
1:500
