交易:
12 251
盈利交易:
9 395 (76.68%)
亏损交易:
2 856 (23.31%)
最好交易:
1 522.16 USD
最差交易:
-952.93 USD
毛利:
101 256.19 USD (23 760 230 pips)
毛利亏损:
-76 391.56 USD (9 766 192 pips)
最大连续赢利:
80 (477.42 USD)
最大连续盈利:
1 522.16 USD (1)
夏普比率:
0.05
交易活动:
82.50%
最大入金加载:
59.48%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
99
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.21
长期交易:
6 593 (53.82%)
短期交易:
5 658 (46.18%)
利润因子:
1.33
预期回报:
2.03 USD
平均利润:
10.78 USD
平均损失:
-26.75 USD
最大连续失误:
28 (-1 427.35 USD)
最大连续亏损:
-5 419.85 USD (18)
每月增长:
3.70%
年度预测:
44.94%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 910.63 USD (25.28%)
相对跌幅:
结余:
26.92% (5 910.63 USD)
净值:
47.94% (9 096.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|5657
|GBPJPYb
|2401
|GBPUSDb
|1953
|EURUSDb
|1123
|USDCHFb
|340
|USDJPYb
|235
|AUDUSDb
|174
|EURNZDb
|132
|EURCADb
|130
|#BTCUSDr
|80
|GBPNZDb
|15
|BTCUSD
|6
|GER40
|5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|10K
|GBPJPYb
|5.5K
|GBPUSDb
|6.1K
|EURUSDb
|1.9K
|USDCHFb
|675
|USDJPYb
|-930
|AUDUSDb
|249
|EURNZDb
|550
|EURCADb
|185
|#BTCUSDr
|335
|GBPNZDb
|46
|BTCUSD
|13
|GER40
|18
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|-208K
|GBPJPYb
|41K
|GBPUSDb
|41K
|EURUSDb
|9.5K
|USDCHFb
|3K
|USDJPYb
|-10K
|AUDUSDb
|2.6K
|EURNZDb
|5.3K
|EURCADb
|3.7K
|#BTCUSDr
|13M
|GBPNZDb
|1.6K
|BTCUSD
|1.3M
|GER40
|5.4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 522.16 USD
最差交易: -953 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +477.42 USD
最大连续亏损: -1 427.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
