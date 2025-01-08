시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Alomda HF Final
Emad Soliman

Alomda HF Final

Emad Soliman
0 리뷰
안정성
53
0 / 0 USD
월별 200 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 297%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
12 427
이익 거래:
9 533 (76.71%)
손실 거래:
2 894 (23.29%)
최고의 거래:
1 522.16 USD
최악의 거래:
-952.93 USD
총 수익:
102 320.45 USD (25 143 380 pips)
총 손실:
-77 025.85 USD (9 993 713 pips)
연속 최대 이익:
80 (477.42 USD)
연속 최대 이익:
1 522.16 USD (1)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
82.50%
최대 입금량:
59.48%
최근 거래:
13 분 전
주별 거래 수:
85
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
4.28
롱(주식매수):
6 713 (54.02%)
숏(주식차입매도):
5 714 (45.98%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
2.04 USD
평균 이익:
10.73 USD
평균 손실:
-26.62 USD
연속 최대 손실:
28 (-1 427.35 USD)
연속 최대 손실:
-5 419.85 USD (18)
월별 성장률:
2.99%
연간 예측:
36.32%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 910.63 USD (25.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.92% (5 910.63 USD)
자본금별:
47.94% (9 096.47 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDb 5750
GBPJPYb 2411
GBPUSDb 1989
EURUSDb 1133
USDCHFb 343
USDJPYb 236
AUDUSDb 174
EURNZDb 139
EURCADb 132
#BTCUSDr 94
GBPNZDb 15
BTCUSD 6
GER40 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDb 11K
GBPJPYb 5.5K
GBPUSDb 6K
EURUSDb 1.9K
USDCHFb 685
USDJPYb -928
AUDUSDb 249
EURNZDb 558
EURCADb 187
#BTCUSDr 363
GBPNZDb 46
BTCUSD 13
GER40 18
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDb -208K
GBPJPYb 42K
GBPUSDb 40K
EURUSDb 9.7K
USDCHFb 3K
USDJPYb -10K
AUDUSDb 2.6K
EURNZDb 5.6K
EURCADb 3.7K
#BTCUSDr 14M
GBPNZDb 1.6K
BTCUSD 1.3M
GER40 5.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 522.16 USD
최악의 거래: -953 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +477.42 USD
연속 최대 손실: -1 427.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.10.28 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.23 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 08:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Alomda HF Final
월별 200 USD
297%
0
0
USD
11K
USD
53
80%
12 427
76%
82%
1.32
2.04
USD
48%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.