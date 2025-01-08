SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Alomda HF Final
Emad Soliman

Alomda HF Final

Emad Soliman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
52 Wochen
0 / 0 USD
Für 200 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 291%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12 292
Gewinntrades:
9 430 (76.71%)
Verlusttrades:
2 862 (23.28%)
Bester Trade:
1 522.16 USD
Schlechtester Trade:
-952.93 USD
Bruttoprofit:
101 415.53 USD (24 014 220 pips)
Bruttoverlust:
-76 462.52 USD (9 773 170 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
80 (477.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 522.16 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
82.50%
Max deposit load:
59.48%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
108
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
4.22
Long-Positionen:
6 625 (53.90%)
Short-Positionen:
5 667 (46.10%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
2.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-1 427.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 419.85 USD (18)
Wachstum pro Monat :
3.62%
Jahresprognose:
43.95%
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 910.63 USD (25.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.92% (5 910.63 USD)
Kapital:
47.94% (9 096.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 5680
GBPJPYb 2409
GBPUSDb 1954
EURUSDb 1125
USDCHFb 340
USDJPYb 235
AUDUSDb 174
EURNZDb 135
EURCADb 132
#BTCUSDr 82
GBPNZDb 15
BTCUSD 6
GER40 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb 10K
GBPJPYb 5.5K
GBPUSDb 6.1K
EURUSDb 1.9K
USDCHFb 675
USDJPYb -930
AUDUSDb 249
EURNZDb 553
EURCADb 187
#BTCUSDr 337
GBPNZDb 46
BTCUSD 13
GER40 18
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb -205K
GBPJPYb 42K
GBPUSDb 41K
EURUSDb 9.6K
USDCHFb 3K
USDJPYb -10K
AUDUSDb 2.6K
EURNZDb 5.4K
EURCADb 3.7K
#BTCUSDr 13M
GBPNZDb 1.6K
BTCUSD 1.3M
GER40 5.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 522.16 USD
Schlechtester Trade: -953 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +477.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 427.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.10.28 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.23 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 08:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Alomda HF Final
200 USD pro Monat
291%
0
0
USD
11K
USD
52
81%
12 292
76%
82%
1.32
2.03
USD
48%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.