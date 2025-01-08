- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12 292
Gewinntrades:
9 430 (76.71%)
Verlusttrades:
2 862 (23.28%)
Bester Trade:
1 522.16 USD
Schlechtester Trade:
-952.93 USD
Bruttoprofit:
101 415.53 USD (24 014 220 pips)
Bruttoverlust:
-76 462.52 USD (9 773 170 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
80 (477.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 522.16 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
82.50%
Max deposit load:
59.48%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
108
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
4.22
Long-Positionen:
6 625 (53.90%)
Short-Positionen:
5 667 (46.10%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
2.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-1 427.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 419.85 USD (18)
Wachstum pro Monat :
3.62%
Jahresprognose:
43.95%
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 910.63 USD (25.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.92% (5 910.63 USD)
Kapital:
47.94% (9 096.47 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|5680
|GBPJPYb
|2409
|GBPUSDb
|1954
|EURUSDb
|1125
|USDCHFb
|340
|USDJPYb
|235
|AUDUSDb
|174
|EURNZDb
|135
|EURCADb
|132
|#BTCUSDr
|82
|GBPNZDb
|15
|BTCUSD
|6
|GER40
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDb
|10K
|GBPJPYb
|5.5K
|GBPUSDb
|6.1K
|EURUSDb
|1.9K
|USDCHFb
|675
|USDJPYb
|-930
|AUDUSDb
|249
|EURNZDb
|553
|EURCADb
|187
|#BTCUSDr
|337
|GBPNZDb
|46
|BTCUSD
|13
|GER40
|18
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDb
|-205K
|GBPJPYb
|42K
|GBPUSDb
|41K
|EURUSDb
|9.6K
|USDCHFb
|3K
|USDJPYb
|-10K
|AUDUSDb
|2.6K
|EURNZDb
|5.4K
|EURCADb
|3.7K
|#BTCUSDr
|13M
|GBPNZDb
|1.6K
|BTCUSD
|1.3M
|GER40
|5.4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 522.16 USD
Schlechtester Trade: -953 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +477.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 427.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
