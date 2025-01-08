シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Alomda HF Final
Emad Soliman

Alomda HF Final

Emad Soliman
レビュー0件
信頼性
52週間
0 / 0 USD
月額  200  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 290%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12 259
利益トレード:
9 402 (76.69%)
損失トレード:
2 857 (23.31%)
ベストトレード:
1 522.16 USD
最悪のトレード:
-952.93 USD
総利益:
101 262.53 USD (23 760 548 pips)
総損失:
-76 392.51 USD (9 766 204 pips)
最大連続の勝ち:
80 (477.42 USD)
最大連続利益:
1 522.16 USD (1)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
82.50%
最大入金額:
59.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
85
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
4.21
長いトレード:
6 599 (53.83%)
短いトレード:
5 660 (46.17%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
2.03 USD
平均利益:
10.77 USD
平均損失:
-26.74 USD
最大連続の負け:
28 (-1 427.35 USD)
最大連続損失:
-5 419.85 USD (18)
月間成長:
3.23%
年間予想:
39.14%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 910.63 USD (25.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.92% (5 910.63 USD)
エクイティによる:
47.94% (9 096.47 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDb 5658
GBPJPYb 2404
GBPUSDb 1954
EURUSDb 1125
USDCHFb 340
USDJPYb 235
AUDUSDb 174
EURNZDb 132
EURCADb 131
#BTCUSDr 80
GBPNZDb 15
BTCUSD 6
GER40 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDb 10K
GBPJPYb 5.5K
GBPUSDb 6.1K
EURUSDb 1.9K
USDCHFb 675
USDJPYb -930
AUDUSDb 249
EURNZDb 550
EURCADb 186
#BTCUSDr 335
GBPNZDb 46
BTCUSD 13
GER40 18
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDb -208K
GBPJPYb 41K
GBPUSDb 41K
EURUSDb 9.6K
USDCHFb 3K
USDJPYb -10K
AUDUSDb 2.6K
EURNZDb 5.3K
EURCADb 3.7K
#BTCUSDr 13M
GBPNZDb 1.6K
BTCUSD 1.3M
GER40 5.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 522.16 USD
最悪のトレード: -953 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +477.42 USD
最大連続損失: -1 427.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.10.28 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.23 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 08:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Alomda HF Final
200 USD/月
290%
0
0
USD
11K
USD
52
81%
12 259
76%
82%
1.32
2.03
USD
48%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください