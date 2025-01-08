- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12 259
利益トレード:
9 402 (76.69%)
損失トレード:
2 857 (23.31%)
ベストトレード:
1 522.16 USD
最悪のトレード:
-952.93 USD
総利益:
101 262.53 USD (23 760 548 pips)
総損失:
-76 392.51 USD (9 766 204 pips)
最大連続の勝ち:
80 (477.42 USD)
最大連続利益:
1 522.16 USD (1)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
82.50%
最大入金額:
59.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
85
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
4.21
長いトレード:
6 599 (53.83%)
短いトレード:
5 660 (46.17%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
2.03 USD
平均利益:
10.77 USD
平均損失:
-26.74 USD
最大連続の負け:
28 (-1 427.35 USD)
最大連続損失:
-5 419.85 USD (18)
月間成長:
3.23%
年間予想:
39.14%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 910.63 USD (25.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.92% (5 910.63 USD)
エクイティによる:
47.94% (9 096.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|5658
|GBPJPYb
|2404
|GBPUSDb
|1954
|EURUSDb
|1125
|USDCHFb
|340
|USDJPYb
|235
|AUDUSDb
|174
|EURNZDb
|132
|EURCADb
|131
|#BTCUSDr
|80
|GBPNZDb
|15
|BTCUSD
|6
|GER40
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|10K
|GBPJPYb
|5.5K
|GBPUSDb
|6.1K
|EURUSDb
|1.9K
|USDCHFb
|675
|USDJPYb
|-930
|AUDUSDb
|249
|EURNZDb
|550
|EURCADb
|186
|#BTCUSDr
|335
|GBPNZDb
|46
|BTCUSD
|13
|GER40
|18
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|-208K
|GBPJPYb
|41K
|GBPUSDb
|41K
|EURUSDb
|9.6K
|USDCHFb
|3K
|USDJPYb
|-10K
|AUDUSDb
|2.6K
|EURNZDb
|5.3K
|EURCADb
|3.7K
|#BTCUSDr
|13M
|GBPNZDb
|1.6K
|BTCUSD
|1.3M
|GER40
|5.4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 522.16 USD
最悪のトレード: -953 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +477.42 USD
最大連続損失: -1 427.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
200 USD/月
290%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
52
81%
12 259
76%
82%
1.32
2.03
USD
USD
48%
1:500