- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12 259
Negociações com lucro:
9 402 (76.69%)
Negociações com perda:
2 857 (23.31%)
Melhor negociação:
1 522.16 USD
Pior negociação:
-952.93 USD
Lucro bruto:
101 262.53 USD (23 760 548 pips)
Perda bruta:
-76 392.51 USD (9 766 204 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
80 (477.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 522.16 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
82.50%
Depósito máximo carregado:
59.48%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
85
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.21
Negociações longas:
6 599 (53.83%)
Negociações curtas:
5 660 (46.17%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
2.03 USD
Lucro médio:
10.77 USD
Perda média:
-26.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-1 427.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 419.85 USD (18)
Crescimento mensal:
3.42%
Previsão anual:
43.64%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 910.63 USD (25.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.92% (5 910.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.94% (9 096.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|5658
|GBPJPYb
|2404
|GBPUSDb
|1954
|EURUSDb
|1125
|USDCHFb
|340
|USDJPYb
|235
|AUDUSDb
|174
|EURNZDb
|132
|EURCADb
|131
|#BTCUSDr
|80
|GBPNZDb
|15
|BTCUSD
|6
|GER40
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDb
|10K
|GBPJPYb
|5.5K
|GBPUSDb
|6.1K
|EURUSDb
|1.9K
|USDCHFb
|675
|USDJPYb
|-930
|AUDUSDb
|249
|EURNZDb
|550
|EURCADb
|186
|#BTCUSDr
|335
|GBPNZDb
|46
|BTCUSD
|13
|GER40
|18
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDb
|-208K
|GBPJPYb
|41K
|GBPUSDb
|41K
|EURUSDb
|9.6K
|USDCHFb
|3K
|USDJPYb
|-10K
|AUDUSDb
|2.6K
|EURNZDb
|5.3K
|EURCADb
|3.7K
|#BTCUSDr
|13M
|GBPNZDb
|1.6K
|BTCUSD
|1.3M
|GER40
|5.4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 522.16 USD
Pior negociação: -953 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +477.42 USD
Máxima perda consecutiva: -1 427.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
