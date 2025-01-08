SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Alomda HF Final
Emad Soliman

Alomda HF Final

Emad Soliman
0 comentários
Confiabilidade
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD por mês
crescimento desde 2025 290%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12 259
Negociações com lucro:
9 402 (76.69%)
Negociações com perda:
2 857 (23.31%)
Melhor negociação:
1 522.16 USD
Pior negociação:
-952.93 USD
Lucro bruto:
101 262.53 USD (23 760 548 pips)
Perda bruta:
-76 392.51 USD (9 766 204 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
80 (477.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 522.16 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
82.50%
Depósito máximo carregado:
59.48%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
85
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.21
Negociações longas:
6 599 (53.83%)
Negociações curtas:
5 660 (46.17%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
2.03 USD
Lucro médio:
10.77 USD
Perda média:
-26.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-1 427.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 419.85 USD (18)
Crescimento mensal:
3.42%
Previsão anual:
43.64%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 910.63 USD (25.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.92% (5 910.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.94% (9 096.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 5658
GBPJPYb 2404
GBPUSDb 1954
EURUSDb 1125
USDCHFb 340
USDJPYb 235
AUDUSDb 174
EURNZDb 132
EURCADb 131
#BTCUSDr 80
GBPNZDb 15
BTCUSD 6
GER40 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb 10K
GBPJPYb 5.5K
GBPUSDb 6.1K
EURUSDb 1.9K
USDCHFb 675
USDJPYb -930
AUDUSDb 249
EURNZDb 550
EURCADb 186
#BTCUSDr 335
GBPNZDb 46
BTCUSD 13
GER40 18
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb -208K
GBPJPYb 41K
GBPUSDb 41K
EURUSDb 9.6K
USDCHFb 3K
USDJPYb -10K
AUDUSDb 2.6K
EURNZDb 5.3K
EURCADb 3.7K
#BTCUSDr 13M
GBPNZDb 1.6K
BTCUSD 1.3M
GER40 5.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 522.16 USD
Pior negociação: -953 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +477.42 USD
Máxima perda consecutiva: -1 427.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.10.28 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.23 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 08:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Alomda HF Final
200 USD por mês
290%
0
0
USD
11K
USD
52
81%
12 259
76%
82%
1.32
2.03
USD
48%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.