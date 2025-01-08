SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Alomda HF Final
Emad Soliman

Alomda HF Final

Emad Soliman
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 191%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 756
Bénéfice trades:
7 473 (76.59%)
Perte trades:
2 283 (23.40%)
Meilleure transaction:
1 522.16 USD
Pire transaction:
-719.40 USD
Bénéfice brut:
72 506.31 USD (2 797 033 pips)
Perte brute:
-55 122.36 USD (1 633 456 pips)
Gains consécutifs maximales:
80 (477.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 522.16 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
81.49%
Charge de dépôt maximale:
59.48%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
208
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
2.94
Longs trades:
5 058 (51.85%)
Courts trades:
4 698 (48.15%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
1.78 USD
Bénéfice moyen:
9.70 USD
Perte moyenne:
-24.14 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-1 427.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 005.51 USD (11)
Croissance mensuelle:
13.71%
Prévision annuelle:
166.35%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5 910.63 USD (25.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.92% (5 910.63 USD)
Par fonds propres:
36.01% (6 543.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 4476
GBPJPYb 2101
GBPUSDb 1627
EURUSDb 1017
USDCHFb 211
USDJPYb 124
AUDUSDb 114
EURNZDb 47
EURCADb 20
GBPNZDb 13
BTCUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 6.5K
GBPJPYb 3.9K
GBPUSDb 4.6K
EURUSDb 1.4K
USDCHFb 387
USDJPYb 156
AUDUSDb 52
EURNZDb 271
EURCADb 15
GBPNZDb 39
BTCUSD 13
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb -227K
GBPJPYb 38K
GBPUSDb 33K
EURUSDb 5.4K
USDCHFb 2.8K
USDJPYb -2.3K
AUDUSDb 1.1K
EURNZDb 3.4K
EURCADb 462
GBPNZDb 1.4K
BTCUSD 1.3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 522.16 USD
Pire transaction: -719 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +477.42 USD
Perte consécutive maximale: -1 427.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.23 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 08:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.18 13:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Alomda HF Final
200 USD par mois
191%
0
0
USD
9.9K
USD
38
80%
9 756
76%
81%
1.31
1.78
USD
36%
1:500
