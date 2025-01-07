SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MNS
Muhammad Nur Syafa'at

MNS

Muhammad Nur Syafa'at
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 80%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
85 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (50.00%)
En iyi işlem:
114.32 USD
En kötü işlem:
-63.27 USD
Brüt kâr:
4 470.25 USD (166 678 pips)
Brüt zarar:
-3 474.14 USD (119 667 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (332.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
332.62 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
34.04%
Maks. mevduat yükü:
4.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.85
Alış işlemleri:
99 (58.24%)
Satış işlemleri:
71 (41.76%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
5.86 USD
Ortalama kâr:
52.59 USD
Ortalama zarar:
-40.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-246.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-246.40 USD (5)
Aylık büyüme:
21.08%
Yıllık tahmin:
255.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.90 USD
Maksimum:
539.48 USD (20.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.41% (539.48 USD)
Varlığa göre:
4.10% (58.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 152
GBPJPY 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 957
GBPJPY 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 44K
GBPJPY 2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +114.32 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +332.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -246.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ADSS-Demo
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
247 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

This portfolio is intended to monitor the development of my account in the long term, where my main goal is to grow from year to year.

This is what you need to know:

  1. I am an individual trader, not as a team or organization.
  2. I don't copy signals from others, and what you see are my real trades.
  3. Each order sometimes takes a day to a week, but it depends on market volatility.
  4. No dangerous strategies like martingale, averaging, locking or anything you have ever heard of.
  5. Open orders will never be intervened as I stick to the trading plan and to maintain probabilities.
  6. Risk 2-4% per trade.

  • By subscribing to this account, it is expected that you already understand risk management. 
  • Risk management is a top priority, also entirely your responsibility.
  • Be wise in managing your risks, no one can guarantee the future.

Note : Each broker has different opening and closing hours, the difference in candle distance and spread with this account may affect different results.

- Thank you, Peace be upon us all -



İnceleme yok
2025.05.30 02:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 12:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 03:31
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 04:02
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 07:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 06:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 00:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 11:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.21 19:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 16:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.19 09:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.11 02:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 17:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MNS
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
1.8K
USD
37
0%
170
50%
34%
1.28
5.86
USD
27%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.