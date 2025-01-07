- Büyüme
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
85 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (50.00%)
En iyi işlem:
114.32 USD
En kötü işlem:
-63.27 USD
Brüt kâr:
4 470.25 USD (166 678 pips)
Brüt zarar:
-3 474.14 USD (119 667 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (332.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
332.62 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
34.04%
Maks. mevduat yükü:
4.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.85
Alış işlemleri:
99 (58.24%)
Satış işlemleri:
71 (41.76%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
5.86 USD
Ortalama kâr:
52.59 USD
Ortalama zarar:
-40.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-246.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-246.40 USD (5)
Aylık büyüme:
21.08%
Yıllık tahmin:
255.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.90 USD
Maksimum:
539.48 USD (20.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.41% (539.48 USD)
Varlığa göre:
4.10% (58.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|GBPJPY
|18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|957
|GBPJPY
|39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|44K
|GBPJPY
|2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +114.32 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +332.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -246.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ADSS-Demo
|0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Exness-Real29
|0.00 × 2
Exness-Real33
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
SVSFX-Live
|0.00 × 1
GO4X-Live
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
NAS-Real
|0.00 × 3
SFM-Demo
|0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
MTrading-Live
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
MGK-MAIN
|0.00 × 7
This portfolio is intended to monitor the development of my account in the long term, where my main goal is to grow from year to year.
This is what you need to know:
- I am an individual trader, not as a team or organization.
- I don't copy signals from others, and what you see are my real trades.
- Each order sometimes takes a day to a week, but it depends on market volatility.
- No dangerous strategies like martingale, averaging, locking or anything you have ever heard of.
- Open orders will never be intervened as I stick to the trading plan and to maintain probabilities.
- Risk 2-4% per trade.
- By subscribing to this account, it is expected that you already understand risk management.
- Risk management is a top priority, also entirely your responsibility.
- Be wise in managing your risks, no one can guarantee the future.
Note : Each broker has different opening and closing hours, the difference in candle distance and spread with this account may affect different results.
- Thank you, Peace be upon us all -
