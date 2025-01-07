シグナルセクション
Muhammad Nur Syafa'at

MNS

Muhammad Nur Syafa'at
レビュー0件
信頼性
50週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 168%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
253
利益トレード:
127 (50.19%)
損失トレード:
126 (49.80%)
ベストトレード:
137.28 USD
最悪のトレード:
-63.27 USD
総利益:
6 649.66 USD (253 338 pips)
総損失:
-4 939.95 USD (178 232 pips)
最大連続の勝ち:
5 (332.62 USD)
最大連続利益:
332.62 USD (5)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
33.00%
最大入金額:
4.46%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
3.17
長いトレード:
159 (62.85%)
短いトレード:
94 (37.15%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
6.76 USD
平均利益:
52.36 USD
平均損失:
-39.21 USD
最大連続の負け:
6 (-198.17 USD)
最大連続損失:
-246.40 USD (5)
月間成長:
28.65%
年間予想:
347.56%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.90 USD
最大の:
539.48 USD (20.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.41% (539.48 USD)
エクイティによる:
4.10% (58.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 226
GBPJPY 27
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.7K
GBPJPY 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 71K
GBPJPY 4.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +137.28 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +332.62 USD
最大連続損失: -198.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
253 より多く...
- I am an individual trader, not a team or organization.

- I trade manually, never used EA and never will.

- I don't copy signals from others, and what you see is my actual trade.

- I simply follow a simple method/system called "counting probabilities." I calculate charts, not gamble.

This portfolio is intended to monitor the long-term development of my account, with the primary goal being annual growth.

Here's what you need to know about the development of this account:

  1. Drawdown risk maintained < 30% with risk per trade 2% - 4%
  2. Each order can take from a day to a week, depending on market volatility.
  3. Running orders are never intervened as I stick to my trading plan (Let it run till SL or TP).
  • By subscribing to this account, it is expected that you already understand risk management.
  • Risk management is a top priority, also entirely your responsibility.
  • Please use the proper lot size based on your capital.
  • Be wise in managing your risks, no one can guarantee the future.


- Thank you, Peace be upon us all -







レビューなし
