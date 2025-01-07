- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
253
利益トレード:
127 (50.19%)
損失トレード:
126 (49.80%)
ベストトレード:
137.28 USD
最悪のトレード:
-63.27 USD
総利益:
6 649.66 USD (253 338 pips)
総損失:
-4 939.95 USD (178 232 pips)
最大連続の勝ち:
5 (332.62 USD)
最大連続利益:
332.62 USD (5)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
33.00%
最大入金額:
4.46%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
3.17
長いトレード:
159 (62.85%)
短いトレード:
94 (37.15%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
6.76 USD
平均利益:
52.36 USD
平均損失:
-39.21 USD
最大連続の負け:
6 (-198.17 USD)
最大連続損失:
-246.40 USD (5)
月間成長:
28.65%
年間予想:
347.56%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.90 USD
最大の:
539.48 USD (20.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.41% (539.48 USD)
エクイティによる:
4.10% (58.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|226
|GBPJPY
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.7K
|GBPJPY
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|71K
|GBPJPY
|4.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +137.28 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +332.62 USD
最大連続損失: -198.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
- I am an individual trader, not a team or organization.
- I trade manually, never used EA and never will.
- I don't copy signals from others, and what you see is my actual trade.
- I simply follow a simple method/system called "counting probabilities." I calculate charts, not gamble.
This portfolio is intended to monitor the long-term development of my account, with the primary goal being annual growth.
Here's what you need to know about the development of this account:
- Drawdown risk maintained < 30% with risk per trade 2% - 4%
- Each order can take from a day to a week, depending on market volatility.
- Running orders are never intervened as I stick to my trading plan (Let it run till SL or TP).
- By subscribing to this account, it is expected that you already understand risk management.
- Risk management is a top priority, also entirely your responsibility.
- Please use the proper lot size based on your capital.
- Be wise in managing your risks, no one can guarantee the future.
- Thank you, Peace be upon us all -
レビューなし
