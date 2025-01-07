SignauxSections
Muhammad Nur Syafa'at

MNS

Muhammad Nur Syafa'at
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 80%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
170
Bénéfice trades:
85 (50.00%)
Perte trades:
85 (50.00%)
Meilleure transaction:
114.32 USD
Pire transaction:
-63.27 USD
Bénéfice brut:
4 470.25 USD (166 678 pips)
Perte brute:
-3 474.14 USD (119 667 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (332.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
332.62 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
34.04%
Charge de dépôt maximale:
4.16%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.85
Longs trades:
99 (58.24%)
Courts trades:
71 (41.76%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
5.86 USD
Bénéfice moyen:
52.59 USD
Perte moyenne:
-40.87 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-246.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-246.40 USD (5)
Croissance mensuelle:
19.69%
Prévision annuelle:
238.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.90 USD
Maximal:
539.48 USD (20.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.41% (539.48 USD)
Par fonds propres:
4.10% (58.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 152
GBPJPY 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 957
GBPJPY 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 44K
GBPJPY 2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +114.32 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +332.62 USD
Perte consécutive maximale: -246.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ADSS-Demo
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
This portfolio is intended to monitor the development of my account in the long term, where my main goal is to grow from year to year.

This is what you need to know:

  1. I am an individual trader, not as a team or organization.
  2. I don't copy signals from others, and what you see are my real trades.
  3. Each order sometimes takes a day to a week, but it depends on market volatility.
  4. No dangerous strategies like martingale, averaging, locking or anything you have ever heard of.
  5. Open orders will never be intervened as I stick to the trading plan and to maintain probabilities.
  6. Risk 2-4% per trade.

  • By subscribing to this account, it is expected that you already understand risk management. 
  • Risk management is a top priority, also entirely your responsibility.
  • Be wise in managing your risks, no one can guarantee the future.

Note : Each broker has different opening and closing hours, the difference in candle distance and spread with this account may affect different results.

- Thank you, Peace be upon us all -



Aucun avis
2025.05.30 02:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 12:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 03:31
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 04:02
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 07:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 06:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 00:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 11:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.21 19:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 16:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.19 09:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.11 02:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 17:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
