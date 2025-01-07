SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Edevaldo Conta Pam investimentos
Edevaldo Carvalho Oliveira

Edevaldo Conta Pam investimentos

Edevaldo Carvalho Oliveira
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
637
Kârla kapanan işlemler:
289 (45.36%)
Zararla kapanan işlemler:
348 (54.63%)
En iyi işlem:
44.00 USD
En kötü işlem:
-15.38 USD
Brüt kâr:
1 709.84 USD (2 124 505 pips)
Brüt zarar:
-1 822.29 USD (3 101 926 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (35.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.93 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
16.08%
Maks. mevduat yükü:
40.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
405 (63.58%)
Satış işlemleri:
232 (36.42%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
5.92 USD
Ortalama zarar:
-5.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-80.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.94 USD (15)
Aylık büyüme:
2.66%
Yıllık tahmin:
33.43%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
164.08 USD
Maksimum:
301.44 USD (89.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.93% (291.84 USD)
Varlığa göre:
4.29% (9.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 179
USDJPY+ 149
NAS100.r 123
XAUUSD+ 102
EURUSD+ 67
ETHUSD 7
USDJPY 4
Nikkei225 4
EURUSD 1
MSFT 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -207
USDJPY+ 17
NAS100.r 10
XAUUSD+ 37
EURUSD+ 45
ETHUSD 10
USDJPY -20
Nikkei225 -5
EURUSD -1
MSFT 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -987K
USDJPY+ 2K
NAS100.r 23K
XAUUSD+ 8.3K
EURUSD+ 1.2K
ETHUSD 1.1K
USDJPY -152
Nikkei225 -14K
EURUSD -96
MSFT -43
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.00 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +35.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
DooFintech-Live 5
7.82 × 208
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
17.33 × 3
İnceleme yok
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.15 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 16:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 15:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 19:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.12 18:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.09 12:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 18:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 03:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.02 22:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.01 22:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.26 00:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Edevaldo Conta Pam investimentos
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
982
USD
38
98%
637
45%
16%
0.93
-0.18
USD
32%
1:500
