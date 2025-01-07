- 자본
- 축소
트레이드:
849
이익 거래:
345 (40.63%)
손실 거래:
504 (59.36%)
최고의 거래:
89.91 USD
최악의 거래:
-20.40 USD
총 수익:
3 340.65 USD (5 044 795 pips)
총 손실:
-3 422.05 USD (5 791 369 pips)
연속 최대 이익:
6 (35.09 USD)
연속 최대 이익:
255.54 USD (5)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
23.11%
최대 입금량:
40.73%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.19
롱(주식매수):
538 (63.37%)
숏(주식차입매도):
311 (36.63%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.10 USD
평균 이익:
9.68 USD
평균 손실:
-6.79 USD
연속 최대 손실:
15 (-80.94 USD)
연속 최대 손실:
-157.95 USD (13)
월별 성장률:
-6.35%
연간 예측:
-77.09%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
287.86 USD
최대한의:
425.22 USD (126.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.97% (415.62 USD)
자본금별:
4.29% (9.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|249
|USDJPY+
|190
|NAS100.r
|148
|XAUUSD+
|137
|EURUSD+
|105
|ETHUSD
|7
|USDJPY
|4
|Nikkei225
|4
|MSFT
|3
|EURUSD
|1
|NVIDIA
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-142
|USDJPY+
|-1
|NAS100.r
|-16
|XAUUSD+
|10
|EURUSD+
|119
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|-20
|Nikkei225
|-5
|MSFT
|-25
|EURUSD
|-1
|NVIDIA
|-10
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-749K
|USDJPY+
|2.8K
|NAS100.r
|26K
|XAUUSD+
|4.2K
|EURUSD+
|3.3K
|ETHUSD
|1.1K
|USDJPY
|-152
|Nikkei225
|-14K
|MSFT
|-1.4K
|EURUSD
|-96
|NVIDIA
|-254
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +89.91 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +35.09 USD
연속 최대 손실: -80.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MonetaMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
20%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
53
97%
849
40%
23%
0.97
-0.10
USD
USD
41%
1:500