Signaux / MetaTrader 4 / Edevaldo Conta Pam investimentos
Edevaldo Carvalho Oliveira

Edevaldo Conta Pam investimentos

Edevaldo Carvalho Oliveira
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
636
Bénéfice trades:
289 (45.44%)
Perte trades:
347 (54.56%)
Meilleure transaction:
44.00 USD
Pire transaction:
-15.38 USD
Bénéfice brut:
1 709.84 USD (2 124 505 pips)
Perte brute:
-1 811.46 USD (3 101 800 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (35.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80.93 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
16.08%
Charge de dépôt maximale:
40.73%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.34
Longs trades:
404 (63.52%)
Courts trades:
232 (36.48%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.16 USD
Bénéfice moyen:
5.92 USD
Perte moyenne:
-5.22 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-80.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.94 USD (15)
Croissance mensuelle:
2.79%
Prévision annuelle:
33.87%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
164.08 USD
Maximal:
301.44 USD (89.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.93% (291.84 USD)
Par fonds propres:
4.29% (9.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 179
USDJPY+ 148
NAS100.r 123
XAUUSD+ 102
EURUSD+ 67
ETHUSD 7
USDJPY 4
Nikkei225 4
EURUSD 1
MSFT 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -207
USDJPY+ 28
NAS100.r 10
XAUUSD+ 37
EURUSD+ 45
ETHUSD 10
USDJPY -20
Nikkei225 -5
EURUSD -1
MSFT 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -987K
USDJPY+ 2.1K
NAS100.r 23K
XAUUSD+ 8.3K
EURUSD+ 1.2K
ETHUSD 1.1K
USDJPY -152
Nikkei225 -14K
EURUSD -96
MSFT -43
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.00 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +35.09 USD
Perte consécutive maximale: -80.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
DooFintech-Live 5
7.82 × 208
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
17.33 × 3
Aucun avis
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.15 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 16:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 15:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 19:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.12 18:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.09 12:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 18:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 03:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.02 22:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.01 22:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.26 00:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.