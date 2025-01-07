- Crescimento
Negociações:
833
Negociações com lucro:
341 (40.93%)
Negociações com perda:
492 (59.06%)
Melhor negociação:
52.00 USD
Pior negociação:
-20.40 USD
Lucro bruto:
3 181.54 USD (4 602 462 pips)
Perda bruta:
-3 318.06 USD (5 707 234 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (35.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
255.54 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
22.10%
Depósito máximo carregado:
40.73%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.32
Negociações longas:
530 (63.63%)
Negociações curtas:
303 (36.37%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.16 USD
Lucro médio:
9.33 USD
Perda média:
-6.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-80.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-157.95 USD (13)
Crescimento mensal:
8.69%
Previsão anual:
105.41%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
287.86 USD
Máximo:
425.22 USD (126.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.97% (415.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.29% (9.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|243
|USDJPY+
|186
|NAS100.r
|146
|XAUUSD+
|135
|EURUSD+
|103
|ETHUSD
|7
|USDJPY
|4
|Nikkei225
|4
|MSFT
|3
|EURUSD
|1
|NVIDIA
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-244
|USDJPY+
|19
|NAS100.r
|4
|XAUUSD+
|32
|EURUSD+
|102
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|-20
|Nikkei225
|-5
|MSFT
|-25
|EURUSD
|-1
|NVIDIA
|-10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-1.1M
|USDJPY+
|3.2K
|NAS100.r
|34K
|XAUUSD+
|5.8K
|EURUSD+
|3K
|ETHUSD
|1.1K
|USDJPY
|-152
|Nikkei225
|-14K
|MSFT
|-1.4K
|EURUSD
|-96
|NVIDIA
|-254
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +52.00 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +35.09 USD
Máxima perda consecutiva: -80.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 2
DooFintech-Live 5
|7.82 × 208
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
|17.33 × 3
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
958
USD
USD
51
97%
833
40%
22%
0.95
-0.16
USD
USD
41%
1:500