Edevaldo Carvalho Oliveira

Edevaldo Conta Pam investimentos

Edevaldo Carvalho Oliveira
Confiabilidade
51 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 14%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
833
Negociações com lucro:
341 (40.93%)
Negociações com perda:
492 (59.06%)
Melhor negociação:
52.00 USD
Pior negociação:
-20.40 USD
Lucro bruto:
3 181.54 USD (4 602 462 pips)
Perda bruta:
-3 318.06 USD (5 707 234 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (35.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
255.54 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
22.10%
Depósito máximo carregado:
40.73%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.32
Negociações longas:
530 (63.63%)
Negociações curtas:
303 (36.37%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.16 USD
Lucro médio:
9.33 USD
Perda média:
-6.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-80.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-157.95 USD (13)
Crescimento mensal:
8.69%
Previsão anual:
105.41%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
287.86 USD
Máximo:
425.22 USD (126.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.97% (415.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.29% (9.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 243
USDJPY+ 186
NAS100.r 146
XAUUSD+ 135
EURUSD+ 103
ETHUSD 7
USDJPY 4
Nikkei225 4
MSFT 3
EURUSD 1
NVIDIA 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -244
USDJPY+ 19
NAS100.r 4
XAUUSD+ 32
EURUSD+ 102
ETHUSD 10
USDJPY -20
Nikkei225 -5
MSFT -25
EURUSD -1
NVIDIA -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -1.1M
USDJPY+ 3.2K
NAS100.r 34K
XAUUSD+ 5.8K
EURUSD+ 3K
ETHUSD 1.1K
USDJPY -152
Nikkei225 -14K
MSFT -1.4K
EURUSD -96
NVIDIA -254
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52.00 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +35.09 USD
Máxima perda consecutiva: -80.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
DooFintech-Live 5
7.82 × 208
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
17.33 × 3
