SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Edevaldo Conta Pam investimentos
Edevaldo Carvalho Oliveira

Edevaldo Conta Pam investimentos

Edevaldo Carvalho Oliveira
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
MonetaMarkets-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
637
Profit Trade:
289 (45.36%)
Loss Trade:
348 (54.63%)
Best Trade:
44.00 USD
Worst Trade:
-15.38 USD
Profitto lordo:
1 709.84 USD (2 124 505 pips)
Perdita lorda:
-1 822.29 USD (3 101 926 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (35.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.93 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
16.08%
Massimo carico di deposito:
40.73%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
405 (63.58%)
Short Trade:
232 (36.42%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
5.92 USD
Perdita media:
-5.24 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-80.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.94 USD (15)
Crescita mensile:
2.76%
Previsione annuale:
33.43%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
164.08 USD
Massimale:
301.44 USD (89.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.93% (291.84 USD)
Per equità:
4.29% (9.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 179
USDJPY+ 149
NAS100.r 123
XAUUSD+ 102
EURUSD+ 67
ETHUSD 7
USDJPY 4
Nikkei225 4
EURUSD 1
MSFT 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -207
USDJPY+ 17
NAS100.r 10
XAUUSD+ 37
EURUSD+ 45
ETHUSD 10
USDJPY -20
Nikkei225 -5
EURUSD -1
MSFT 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -987K
USDJPY+ 2K
NAS100.r 23K
XAUUSD+ 8.3K
EURUSD+ 1.2K
ETHUSD 1.1K
USDJPY -152
Nikkei225 -14K
EURUSD -96
MSFT -43
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.00 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +35.09 USD
Massima perdita consecutiva: -80.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
DooFintech-Live 5
7.82 × 208
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
17.33 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.15 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 16:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 15:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 19:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.12 18:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.09 12:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 18:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 03:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.02 22:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.01 22:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.26 00:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Edevaldo Conta Pam investimentos
30USD al mese
17%
0
0
USD
982
USD
38
98%
637
45%
16%
0.93
-0.18
USD
32%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.