Trade:
637
Profit Trade:
289 (45.36%)
Loss Trade:
348 (54.63%)
Best Trade:
44.00 USD
Worst Trade:
-15.38 USD
Profitto lordo:
1 709.84 USD (2 124 505 pips)
Perdita lorda:
-1 822.29 USD (3 101 926 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (35.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.93 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
16.08%
Massimo carico di deposito:
40.73%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
405 (63.58%)
Short Trade:
232 (36.42%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
5.92 USD
Perdita media:
-5.24 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-80.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.94 USD (15)
Crescita mensile:
2.76%
Previsione annuale:
33.43%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
164.08 USD
Massimale:
301.44 USD (89.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.93% (291.84 USD)
Per equità:
4.29% (9.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|179
|USDJPY+
|149
|NAS100.r
|123
|XAUUSD+
|102
|EURUSD+
|67
|ETHUSD
|7
|USDJPY
|4
|Nikkei225
|4
|EURUSD
|1
|MSFT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-207
|USDJPY+
|17
|NAS100.r
|10
|XAUUSD+
|37
|EURUSD+
|45
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|-20
|Nikkei225
|-5
|EURUSD
|-1
|MSFT
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-987K
|USDJPY+
|2K
|NAS100.r
|23K
|XAUUSD+
|8.3K
|EURUSD+
|1.2K
|ETHUSD
|1.1K
|USDJPY
|-152
|Nikkei225
|-14K
|EURUSD
|-96
|MSFT
|-43
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|7.82 × 208
|
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|17.33 × 3
