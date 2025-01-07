- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
830
盈利交易:
340 (40.96%)
亏损交易:
490 (59.04%)
最好交易:
52.00 USD
最差交易:
-20.40 USD
毛利:
3 159.84 USD (4 602 029 pips)
毛利亏损:
-3 294.74 USD (5 590 616 pips)
最大连续赢利:
6 (35.09 USD)
最大连续盈利:
255.54 USD (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
22.10%
最大入金加载:
40.73%
最近交易:
0 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.32
长期交易:
527 (63.49%)
短期交易:
303 (36.51%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.16 USD
平均利润:
9.29 USD
平均损失:
-6.72 USD
最大连续失误:
15 (-80.94 USD)
最大连续亏损:
-157.95 USD (13)
每月增长:
7.61%
年度预测:
92.28%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
287.86 USD
最大值:
425.22 USD (126.04%)
相对跌幅:
结余:
40.97% (415.62 USD)
净值:
4.29% (9.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|241
|USDJPY+
|185
|NAS100.r
|146
|XAUUSD+
|135
|EURUSD+
|103
|ETHUSD
|7
|USDJPY
|4
|Nikkei225
|4
|MSFT
|3
|EURUSD
|1
|NVIDIA
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-220
|USDJPY+
|-2
|NAS100.r
|4
|XAUUSD+
|32
|EURUSD+
|102
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|-20
|Nikkei225
|-5
|MSFT
|-25
|EURUSD
|-1
|NVIDIA
|-10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-1M
|USDJPY+
|2.8K
|NAS100.r
|34K
|XAUUSD+
|5.8K
|EURUSD+
|3K
|ETHUSD
|1.1K
|USDJPY
|-152
|Nikkei225
|-14K
|MSFT
|-1.4K
|EURUSD
|-96
|NVIDIA
|-254
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.00 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +35.09 USD
最大连续亏损: -80.94 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
960
USD
USD
51
97%
830
40%
22%
0.95
-0.16
USD
USD
41%
1:500