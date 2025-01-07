信号部分
Edevaldo Carvalho Oliveira

Edevaldo Conta Pam investimentos

Edevaldo Carvalho Oliveira
0条评论
可靠性
51
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 14%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
830
盈利交易:
340 (40.96%)
亏损交易:
490 (59.04%)
最好交易:
52.00 USD
最差交易:
-20.40 USD
毛利:
3 159.84 USD (4 602 029 pips)
毛利亏损:
-3 294.74 USD (5 590 616 pips)
最大连续赢利:
6 (35.09 USD)
最大连续盈利:
255.54 USD (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
22.10%
最大入金加载:
40.73%
最近交易:
0 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.32
长期交易:
527 (63.49%)
短期交易:
303 (36.51%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.16 USD
平均利润:
9.29 USD
平均损失:
-6.72 USD
最大连续失误:
15 (-80.94 USD)
最大连续亏损:
-157.95 USD (13)
每月增长:
7.61%
年度预测:
92.28%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
287.86 USD
最大值:
425.22 USD (126.04%)
相对跌幅:
结余:
40.97% (415.62 USD)
净值:
4.29% (9.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 241
USDJPY+ 185
NAS100.r 146
XAUUSD+ 135
EURUSD+ 103
ETHUSD 7
USDJPY 4
Nikkei225 4
MSFT 3
EURUSD 1
NVIDIA 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -220
USDJPY+ -2
NAS100.r 4
XAUUSD+ 32
EURUSD+ 102
ETHUSD 10
USDJPY -20
Nikkei225 -5
MSFT -25
EURUSD -1
NVIDIA -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -1M
USDJPY+ 2.8K
NAS100.r 34K
XAUUSD+ 5.8K
EURUSD+ 3K
ETHUSD 1.1K
USDJPY -152
Nikkei225 -14K
MSFT -1.4K
EURUSD -96
NVIDIA -254
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +52.00 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +35.09 USD
最大连续亏损: -80.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MonetaMarkets-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
DooFintech-Live 5
7.82 × 208
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
17.33 × 3
没有评论
2025.11.21 17:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 320 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 311 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 02:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.15 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
