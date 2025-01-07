- 成長
トレード:
833
利益トレード:
341 (40.93%)
損失トレード:
492 (59.06%)
ベストトレード:
52.00 USD
最悪のトレード:
-20.40 USD
総利益:
3 181.54 USD (4 602 462 pips)
総損失:
-3 318.06 USD (5 707 234 pips)
最大連続の勝ち:
6 (35.09 USD)
最大連続利益:
255.54 USD (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
22.10%
最大入金額:
40.73%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.32
長いトレード:
530 (63.63%)
短いトレード:
303 (36.37%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.16 USD
平均利益:
9.33 USD
平均損失:
-6.74 USD
最大連続の負け:
15 (-80.94 USD)
最大連続損失:
-157.95 USD (13)
月間成長:
8.67%
年間予想:
105.41%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
287.86 USD
最大の:
425.22 USD (126.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.97% (415.62 USD)
エクイティによる:
4.29% (9.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|243
|USDJPY+
|186
|NAS100.r
|146
|XAUUSD+
|135
|EURUSD+
|103
|ETHUSD
|7
|USDJPY
|4
|Nikkei225
|4
|MSFT
|3
|EURUSD
|1
|NVIDIA
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-244
|USDJPY+
|19
|NAS100.r
|4
|XAUUSD+
|32
|EURUSD+
|102
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|-20
|Nikkei225
|-5
|MSFT
|-25
|EURUSD
|-1
|NVIDIA
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-1.1M
|USDJPY+
|3.2K
|NAS100.r
|34K
|XAUUSD+
|5.8K
|EURUSD+
|3K
|ETHUSD
|1.1K
|USDJPY
|-152
|Nikkei225
|-14K
|MSFT
|-1.4K
|EURUSD
|-96
|NVIDIA
|-254
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
ベストトレード: +52.00 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +35.09 USD
最大連続損失: -80.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|7.82 × 208
|
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|17.33 × 3
