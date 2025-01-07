SeñalesSecciones
Edevaldo Carvalho Oliveira

Edevaldo Conta Pam investimentos

Edevaldo Carvalho Oliveira
0 comentarios
Fiabilidad
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 14%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
833
Transacciones Rentables:
341 (40.93%)
Transacciones Irrentables:
492 (59.06%)
Mejor transacción:
52.00 USD
Peor transacción:
-20.40 USD
Beneficio Bruto:
3 181.54 USD (4 602 462 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 318.06 USD (5 707 234 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (35.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
255.54 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
22.10%
Carga máxima del depósito:
40.73%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.32
Transacciones Largas:
530 (63.63%)
Transacciones Cortas:
303 (36.37%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.16 USD
Beneficio medio:
9.33 USD
Pérdidas medias:
-6.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-80.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-157.95 USD (13)
Crecimiento al mes:
8.69%
Pronóstico anual:
105.41%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
287.86 USD
Máxima:
425.22 USD (126.04%)
Reducción relativa:
De balance:
40.97% (415.62 USD)
De fondos:
4.29% (9.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 243
USDJPY+ 186
NAS100.r 146
XAUUSD+ 135
EURUSD+ 103
ETHUSD 7
USDJPY 4
Nikkei225 4
MSFT 3
EURUSD 1
NVIDIA 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -244
USDJPY+ 19
NAS100.r 4
XAUUSD+ 32
EURUSD+ 102
ETHUSD 10
USDJPY -20
Nikkei225 -5
MSFT -25
EURUSD -1
NVIDIA -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -1.1M
USDJPY+ 3.2K
NAS100.r 34K
XAUUSD+ 5.8K
EURUSD+ 3K
ETHUSD 1.1K
USDJPY -152
Nikkei225 -14K
MSFT -1.4K
EURUSD -96
NVIDIA -254
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +52.00 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +35.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -80.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
DooFintech-Live 5
7.82 × 208
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
17.33 × 3
No hay comentarios
2025.11.21 17:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 320 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 311 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 02:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.15 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Edevaldo Conta Pam investimentos
30 USD al mes
14%
0
0
USD
958
USD
51
97%
833
40%
22%
0.95
-0.16
USD
41%
1:500
Copiar

