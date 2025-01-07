- Incremento
Total de Trades:
833
Transacciones Rentables:
341 (40.93%)
Transacciones Irrentables:
492 (59.06%)
Mejor transacción:
52.00 USD
Peor transacción:
-20.40 USD
Beneficio Bruto:
3 181.54 USD (4 602 462 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 318.06 USD (5 707 234 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (35.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
255.54 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
22.10%
Carga máxima del depósito:
40.73%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.32
Transacciones Largas:
530 (63.63%)
Transacciones Cortas:
303 (36.37%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.16 USD
Beneficio medio:
9.33 USD
Pérdidas medias:
-6.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-80.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-157.95 USD (13)
Crecimiento al mes:
8.69%
Pronóstico anual:
105.41%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
287.86 USD
Máxima:
425.22 USD (126.04%)
Reducción relativa:
De balance:
40.97% (415.62 USD)
De fondos:
4.29% (9.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|243
|USDJPY+
|186
|NAS100.r
|146
|XAUUSD+
|135
|EURUSD+
|103
|ETHUSD
|7
|USDJPY
|4
|Nikkei225
|4
|MSFT
|3
|EURUSD
|1
|NVIDIA
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-244
|USDJPY+
|19
|NAS100.r
|4
|XAUUSD+
|32
|EURUSD+
|102
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|-20
|Nikkei225
|-5
|MSFT
|-25
|EURUSD
|-1
|NVIDIA
|-10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-1.1M
|USDJPY+
|3.2K
|NAS100.r
|34K
|XAUUSD+
|5.8K
|EURUSD+
|3K
|ETHUSD
|1.1K
|USDJPY
|-152
|Nikkei225
|-14K
|MSFT
|-1.4K
|EURUSD
|-96
|NVIDIA
|-254
Mejor transacción: +52.00 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +35.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -80.94 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
