Всего трейдов:
827
Прибыльных трейдов:
340 (41.11%)
Убыточных трейдов:
487 (58.89%)
Лучший трейд:
52.00 USD
Худший трейд:
-20.40 USD
Общая прибыль:
3 159.84 USD (4 602 029 pips)
Общий убыток:
-3 250.56 USD (5 588 258 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (35.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.54 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
22.10%
Макс. загрузка депозита:
40.73%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
527 (63.72%)
Коротких трейдов:
300 (36.28%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.11 USD
Средняя прибыль:
9.29 USD
Средний убыток:
-6.67 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-80.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-157.95 USD (13)
Прирост в месяц:
11.29%
Годовой прогноз:
136.99%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
287.86 USD
Максимальная:
425.22 USD (126.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.97% (415.62 USD)
По эквити:
4.29% (9.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|241
|USDJPY+
|183
|NAS100.r
|146
|XAUUSD+
|134
|EURUSD+
|103
|ETHUSD
|7
|USDJPY
|4
|Nikkei225
|4
|MSFT
|3
|EURUSD
|1
|NVIDIA
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-220
|USDJPY+
|23
|NAS100.r
|4
|XAUUSD+
|51
|EURUSD+
|102
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|-20
|Nikkei225
|-5
|MSFT
|-25
|EURUSD
|-1
|NVIDIA
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-1M
|USDJPY+
|3.1K
|NAS100.r
|34K
|XAUUSD+
|7.9K
|EURUSD+
|3K
|ETHUSD
|1.1K
|USDJPY
|-152
|Nikkei225
|-14K
|MSFT
|-1.4K
|EURUSD
|-96
|NVIDIA
|-254
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|7.82 × 208
|
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|17.33 × 3
