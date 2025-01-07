СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Edevaldo Conta Pam investimentos
Edevaldo Carvalho Oliveira

Edevaldo Conta Pam investimentos

Edevaldo Carvalho Oliveira
0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
827
Прибыльных трейдов:
340 (41.11%)
Убыточных трейдов:
487 (58.89%)
Лучший трейд:
52.00 USD
Худший трейд:
-20.40 USD
Общая прибыль:
3 159.84 USD (4 602 029 pips)
Общий убыток:
-3 250.56 USD (5 588 258 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (35.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.54 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
22.10%
Макс. загрузка депозита:
40.73%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
527 (63.72%)
Коротких трейдов:
300 (36.28%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.11 USD
Средняя прибыль:
9.29 USD
Средний убыток:
-6.67 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-80.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-157.95 USD (13)
Прирост в месяц:
11.29%
Годовой прогноз:
136.99%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
287.86 USD
Максимальная:
425.22 USD (126.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.97% (415.62 USD)
По эквити:
4.29% (9.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 241
USDJPY+ 183
NAS100.r 146
XAUUSD+ 134
EURUSD+ 103
ETHUSD 7
USDJPY 4
Nikkei225 4
MSFT 3
EURUSD 1
NVIDIA 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -220
USDJPY+ 23
NAS100.r 4
XAUUSD+ 51
EURUSD+ 102
ETHUSD 10
USDJPY -20
Nikkei225 -5
MSFT -25
EURUSD -1
NVIDIA -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -1M
USDJPY+ 3.1K
NAS100.r 34K
XAUUSD+ 7.9K
EURUSD+ 3K
ETHUSD 1.1K
USDJPY -152
Nikkei225 -14K
MSFT -1.4K
EURUSD -96
NVIDIA -254
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.00 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +35.09 USD
Макс. убыток в серии: -80.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
DooFintech-Live 5
7.82 × 208
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
17.33 × 3
Нет отзывов
2025.11.21 17:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 320 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 311 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 02:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.15 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.