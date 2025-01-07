- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
834
Gewinntrades:
342 (41.00%)
Verlusttrades:
492 (58.99%)
Bester Trade:
89.91 USD
Schlechtester Trade:
-20.40 USD
Bruttoprofit:
3 271.45 USD (4 906 523 pips)
Bruttoverlust:
-3 318.06 USD (5 707 234 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (35.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
255.54 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
23.11%
Max deposit load:
40.73%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
531 (63.67%)
Short-Positionen:
303 (36.33%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-80.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-157.95 USD (13)
Wachstum pro Monat :
18.63%
Jahresprognose:
225.99%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
287.86 USD
Maximaler:
425.22 USD (126.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.97% (415.62 USD)
Kapital:
4.29% (9.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|244
|USDJPY+
|186
|NAS100.r
|146
|XAUUSD+
|135
|EURUSD+
|103
|ETHUSD
|7
|USDJPY
|4
|Nikkei225
|4
|MSFT
|3
|EURUSD
|1
|NVIDIA
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-154
|USDJPY+
|19
|NAS100.r
|4
|XAUUSD+
|32
|EURUSD+
|102
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|-20
|Nikkei225
|-5
|MSFT
|-25
|EURUSD
|-1
|NVIDIA
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-820K
|USDJPY+
|3.2K
|NAS100.r
|34K
|XAUUSD+
|5.8K
|EURUSD+
|3K
|ETHUSD
|1.1K
|USDJPY
|-152
|Nikkei225
|-14K
|MSFT
|-1.4K
|EURUSD
|-96
|NVIDIA
|-254
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +89.91 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|7.82 × 208
|
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|17.33 × 3
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
24%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
51
97%
834
41%
23%
0.98
-0.06
USD
USD
41%
1:500