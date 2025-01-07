SignaleKategorien
Edevaldo Carvalho Oliveira

Edevaldo Conta Pam investimentos

Edevaldo Carvalho Oliveira
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
51 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 24%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
834
Gewinntrades:
342 (41.00%)
Verlusttrades:
492 (58.99%)
Bester Trade:
89.91 USD
Schlechtester Trade:
-20.40 USD
Bruttoprofit:
3 271.45 USD (4 906 523 pips)
Bruttoverlust:
-3 318.06 USD (5 707 234 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (35.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
255.54 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
23.11%
Max deposit load:
40.73%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
531 (63.67%)
Short-Positionen:
303 (36.33%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-80.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-157.95 USD (13)
Wachstum pro Monat :
18.63%
Jahresprognose:
225.99%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
287.86 USD
Maximaler:
425.22 USD (126.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.97% (415.62 USD)
Kapital:
4.29% (9.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 244
USDJPY+ 186
NAS100.r 146
XAUUSD+ 135
EURUSD+ 103
ETHUSD 7
USDJPY 4
Nikkei225 4
MSFT 3
EURUSD 1
NVIDIA 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -154
USDJPY+ 19
NAS100.r 4
XAUUSD+ 32
EURUSD+ 102
ETHUSD 10
USDJPY -20
Nikkei225 -5
MSFT -25
EURUSD -1
NVIDIA -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -820K
USDJPY+ 3.2K
NAS100.r 34K
XAUUSD+ 5.8K
EURUSD+ 3K
ETHUSD 1.1K
USDJPY -152
Nikkei225 -14K
MSFT -1.4K
EURUSD -96
NVIDIA -254
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +89.91 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
DooFintech-Live 5
7.82 × 208
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
17.33 × 3
Keine Bewertungen
2025.11.21 17:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 320 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 311 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 02:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.15 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
