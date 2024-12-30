SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STI PRO Index
Yelena Claudia

STI PRO Index

Yelena Claudia
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 92%
XMGlobal-Real 46
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
93 (86.91%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (13.08%)
En iyi işlem:
88.03 USD
En kötü işlem:
-20.26 USD
Brüt kâr:
1 447.48 USD (307 358 pips)
Brüt zarar:
-82.67 USD (8 260 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (606.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
606.27 USD (39)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
68.21%
Maks. mevduat yükü:
1.63%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
58.93
Alış işlemleri:
81 (75.70%)
Satış işlemleri:
26 (24.30%)
Kâr faktörü:
17.51
Beklenen getiri:
12.76 USD
Ortalama kâr:
15.56 USD
Ortalama zarar:
-5.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.16 USD (2)
Aylık büyüme:
7.83%
Yıllık tahmin:
94.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.16 USD (1.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.98% (23.16 USD)
Varlığa göre:
29.42% (535.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 106
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 1.3K
BTCUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 135K
BTCUSD 164K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +88.03 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +606.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 46" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals

Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)

Gold Trade only

Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks

Open Lot 0,01 /transaction

No Setup No Entry

Trading Never MC

Please always your profit every time the equity > 1,500 USD

We only use 1,500 USD as net equity to trade


İnceleme yok
2025.09.22 04:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.25 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 14:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.01 16:29
Share of trading days is too low
2025.03.21 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 08:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.10 19:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.04 08:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.25 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.27 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 14:16
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.76% of days out of the 17 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.31 16:56
Share of trading days is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
STI PRO Index
Ayda 100 USD
92%
0
0
USD
1.7K
USD
38
0%
107
86%
68%
17.50
12.76
USD
29%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.