シグナル / MetaTrader 4 / STI PRO Index
Yelena Claudia

STI PRO Index

Yelena Claudia
レビュー0件
信頼性
52週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 88%
XMGlobal-Real 46
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
117
利益トレード:
101 (86.32%)
損失トレード:
16 (13.68%)
ベストトレード:
177.26 USD
最悪のトレード:
-178.10 USD
総利益:
1 854.85 USD (348 090 pips)
総損失:
-269.33 USD (26 926 pips)
最大連続の勝ち:
39 (606.27 USD)
最大連続利益:
606.27 USD (39)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
76.29%
最大入金額:
1.91%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
8.90
長いトレード:
89 (76.07%)
短いトレード:
28 (23.93%)
プロフィットファクター:
6.89
期待されたペイオフ:
13.55 USD
平均利益:
18.36 USD
平均損失:
-16.83 USD
最大連続の負け:
3 (-9.92 USD)
最大連続損失:
-178.10 USD (1)
月間成長:
3.35%
年間予想:
40.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
178.10 USD (6.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.18% (178.10 USD)
エクイティによる:
48.85% (809.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 116
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 1.6K
BTCUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 157K
BTCUSD 164K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +177.26 USD
最悪のトレード: -178 USD
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +606.27 USD
最大連続損失: -9.92 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 46"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals

Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)

Gold Trade only

Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks

Open Lot 0,01 /transaction

No Setup No Entry

Trading Never MC

Please always your profit every time the equity > 1,500 USD

We only use 1,500 USD as net equity to trade


レビューなし
2025.12.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 04:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.25 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
