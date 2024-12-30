- 成長
トレード:
117
利益トレード:
101 (86.32%)
損失トレード:
16 (13.68%)
ベストトレード:
177.26 USD
最悪のトレード:
-178.10 USD
総利益:
1 854.85 USD (348 090 pips)
総損失:
-269.33 USD (26 926 pips)
最大連続の勝ち:
39 (606.27 USD)
最大連続利益:
606.27 USD (39)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
76.29%
最大入金額:
1.91%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
8.90
長いトレード:
89 (76.07%)
短いトレード:
28 (23.93%)
プロフィットファクター:
6.89
期待されたペイオフ:
13.55 USD
平均利益:
18.36 USD
平均損失:
-16.83 USD
最大連続の負け:
3 (-9.92 USD)
最大連続損失:
-178.10 USD (1)
月間成長:
3.35%
年間予想:
40.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
178.10 USD (6.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.18% (178.10 USD)
エクイティによる:
48.85% (809.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|116
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|1.6K
|BTCUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|157K
|BTCUSD
|164K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +177.26 USD
最悪のトレード: -178 USD
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +606.27 USD
最大連続損失: -9.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 46"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals
Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)
Gold Trade only
Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks
Open Lot 0,01 /transaction
No Setup No Entry
Trading Never MC
Please always your profit every time the equity > 1,500 USD
We only use 1,500 USD as net equity to trade
レビューなし
