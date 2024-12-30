SeñalesSecciones
Yelena Claudia

STI PRO Index

Yelena Claudia
0 comentarios
Fiabilidad
52 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 88%
XMGlobal-Real 46
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
117
Transacciones Rentables:
101 (86.32%)
Transacciones Irrentables:
16 (13.68%)
Mejor transacción:
177.26 USD
Peor transacción:
-178.10 USD
Beneficio Bruto:
1 854.85 USD (348 090 pips)
Pérdidas Brutas:
-269.33 USD (26 926 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (606.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
606.27 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
76.29%
Carga máxima del depósito:
1.91%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
8.90
Transacciones Largas:
89 (76.07%)
Transacciones Cortas:
28 (23.93%)
Factor de Beneficio:
6.89
Beneficio Esperado:
13.55 USD
Beneficio medio:
18.36 USD
Pérdidas medias:
-16.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-9.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-178.10 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.35%
Pronóstico anual:
40.67%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
178.10 USD (6.31%)
Reducción relativa:
De balance:
10.18% (178.10 USD)
De fondos:
48.85% (809.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 116
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 1.6K
BTCUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 157K
BTCUSD 164K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +177.26 USD
Peor transacción: -178 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 39
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +606.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 46" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals

Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)

Gold Trade only

Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks

Open Lot 0,01 /transaction

No Setup No Entry

Trading Never MC

Please always your profit every time the equity > 1,500 USD

We only use 1,500 USD as net equity to trade


No hay comentarios
2025.12.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 04:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.25 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
STI PRO Index
100 USD al mes
88%
0
0
USD
1.8K
USD
52
0%
117
86%
76%
6.88
13.55
USD
49%
1:500
