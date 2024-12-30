- Crescimento
Negociações:
117
Negociações com lucro:
101 (86.32%)
Negociações com perda:
16 (13.68%)
Melhor negociação:
177.26 USD
Pior negociação:
-178.10 USD
Lucro bruto:
1 854.85 USD (348 090 pips)
Perda bruta:
-269.33 USD (26 926 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (606.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
606.27 USD (39)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
76.29%
Depósito máximo carregado:
1.91%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
8.90
Negociações longas:
89 (76.07%)
Negociações curtas:
28 (23.93%)
Fator de lucro:
6.89
Valor esperado:
13.55 USD
Lucro médio:
18.36 USD
Perda média:
-16.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-9.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-178.10 USD (1)
Crescimento mensal:
3.35%
Previsão anual:
40.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
178.10 USD (6.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.18% (178.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.85% (809.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|116
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|1.6K
|BTCUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|157K
|BTCUSD
|164K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +177.26 USD
Pior negociação: -178 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +606.27 USD
Máxima perda consecutiva: -9.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 46" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals
Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)
Gold Trade only
Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks
Open Lot 0,01 /transaction
No Setup No Entry
Trading Never MC
Please always your profit every time the equity > 1,500 USD
We only use 1,500 USD as net equity to trade
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
88%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
52
0%
117
86%
76%
6.88
13.55
USD
USD
49%
1:500