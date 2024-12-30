SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / STI PRO Index
Yelena Claudia

STI PRO Index

Yelena Claudia
0 comentários
Confiabilidade
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2024 88%
XMGlobal-Real 46
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
117
Negociações com lucro:
101 (86.32%)
Negociações com perda:
16 (13.68%)
Melhor negociação:
177.26 USD
Pior negociação:
-178.10 USD
Lucro bruto:
1 854.85 USD (348 090 pips)
Perda bruta:
-269.33 USD (26 926 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (606.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
606.27 USD (39)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
76.29%
Depósito máximo carregado:
1.91%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
8.90
Negociações longas:
89 (76.07%)
Negociações curtas:
28 (23.93%)
Fator de lucro:
6.89
Valor esperado:
13.55 USD
Lucro médio:
18.36 USD
Perda média:
-16.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-9.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-178.10 USD (1)
Crescimento mensal:
3.35%
Previsão anual:
40.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
178.10 USD (6.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.18% (178.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.85% (809.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 116
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 1.6K
BTCUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 157K
BTCUSD 164K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +177.26 USD
Pior negociação: -178 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +606.27 USD
Máxima perda consecutiva: -9.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 46" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals

Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)

Gold Trade only

Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks

Open Lot 0,01 /transaction

No Setup No Entry

Trading Never MC

Please always your profit every time the equity > 1,500 USD

We only use 1,500 USD as net equity to trade


Sem comentários
2025.12.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 04:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.25 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
STI PRO Index
100 USD por mês
88%
0
0
USD
1.8K
USD
52
0%
117
86%
76%
6.88
13.55
USD
49%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.