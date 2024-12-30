信号部分
Yelena Claudia

STI PRO Index

Yelena Claudia
可靠性
50
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2024 83%
XMGlobal-Real 46
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
116
盈利交易:
100 (86.20%)
亏损交易:
16 (13.79%)
最好交易:
177.26 USD
最差交易:
-178.10 USD
毛利:
1 806.50 USD (343 256 pips)
毛利亏损:
-269.33 USD (26 926 pips)
最大连续赢利:
39 (606.27 USD)
最大连续盈利:
606.27 USD (39)
夏普比率:
0.60
交易活动:
76.29%
最大入金加载:
1.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
8.63
长期交易:
88 (75.86%)
短期交易:
28 (24.14%)
利润因子:
6.71
预期回报:
13.25 USD
平均利润:
18.07 USD
平均损失:
-16.83 USD
最大连续失误:
3 (-9.92 USD)
最大连续亏损:
-178.10 USD (1)
每月增长:
0.19%
年度预测:
2.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
178.10 USD (6.31%)
相对跌幅:
结余:
10.18% (178.10 USD)
净值:
48.85% (809.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 115
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 1.5K
BTCUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 152K
BTCUSD 164K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +177.26 USD
最差交易: -178 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +606.27 USD
最大连续亏损: -9.92 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 46 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals

Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)

Gold Trade only

Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks

Open Lot 0,01 /transaction

No Setup No Entry

Trading Never MC

Please always your profit every time the equity > 1,500 USD

We only use 1,500 USD as net equity to trade


2025.12.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 04:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.25 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
