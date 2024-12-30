- 成长
交易:
116
盈利交易:
100 (86.20%)
亏损交易:
16 (13.79%)
最好交易:
177.26 USD
最差交易:
-178.10 USD
毛利:
1 806.50 USD (343 256 pips)
毛利亏损:
-269.33 USD (26 926 pips)
最大连续赢利:
39 (606.27 USD)
最大连续盈利:
606.27 USD (39)
夏普比率:
0.60
交易活动:
76.29%
最大入金加载:
1.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
8.63
长期交易:
88 (75.86%)
短期交易:
28 (24.14%)
利润因子:
6.71
预期回报:
13.25 USD
平均利润:
18.07 USD
平均损失:
-16.83 USD
最大连续失误:
3 (-9.92 USD)
最大连续亏损:
-178.10 USD (1)
每月增长:
0.19%
年度预测:
2.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
178.10 USD (6.31%)
相对跌幅:
结余:
10.18% (178.10 USD)
净值:
48.85% (809.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|115
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|1.5K
|BTCUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|152K
|BTCUSD
|164K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +177.26 USD
最差交易: -178 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +606.27 USD
最大连续亏损: -9.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 46 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals
Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)
Gold Trade only
Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks
Open Lot 0,01 /transaction
No Setup No Entry
Trading Never MC
Please always your profit every time the equity > 1,500 USD
We only use 1,500 USD as net equity to trade
