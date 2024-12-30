SignaleKategorien
Yelena Claudia

STI PRO Index

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
52 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 88%
XMGlobal-Real 46
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
117
Gewinntrades:
101 (86.32%)
Verlusttrades:
16 (13.68%)
Bester Trade:
177.26 USD
Schlechtester Trade:
-178.10 USD
Bruttoprofit:
1 854.85 USD (348 090 pips)
Bruttoverlust:
-269.33 USD (26 926 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (606.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
606.27 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading-Aktivität:
76.29%
Max deposit load:
1.91%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
8.90
Long-Positionen:
89 (76.07%)
Short-Positionen:
28 (23.93%)
Profit-Faktor:
6.89
Mathematische Gewinnerwartung:
13.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-9.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-178.10 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.35%
Jahresprognose:
40.67%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
178.10 USD (6.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.18% (178.10 USD)
Kapital:
48.85% (809.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 116
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 1.6K
BTCUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 157K
BTCUSD 164K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +177.26 USD
Schlechtester Trade: -178 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +606.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 46" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals

Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)

Gold Trade only

Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks

Open Lot 0,01 /transaction

No Setup No Entry

Trading Never MC

Please always your profit every time the equity > 1,500 USD

We only use 1,500 USD as net equity to trade


Keine Bewertungen
2025.12.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 04:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.25 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
