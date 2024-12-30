- Wachstum
Trades insgesamt:
117
Gewinntrades:
101 (86.32%)
Verlusttrades:
16 (13.68%)
Bester Trade:
177.26 USD
Schlechtester Trade:
-178.10 USD
Bruttoprofit:
1 854.85 USD (348 090 pips)
Bruttoverlust:
-269.33 USD (26 926 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (606.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
606.27 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading-Aktivität:
76.29%
Max deposit load:
1.91%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
8.90
Long-Positionen:
89 (76.07%)
Short-Positionen:
28 (23.93%)
Profit-Faktor:
6.89
Mathematische Gewinnerwartung:
13.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-9.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-178.10 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.35%
Jahresprognose:
40.67%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
178.10 USD (6.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.18% (178.10 USD)
Kapital:
48.85% (809.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|116
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|1.6K
|BTCUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|157K
|BTCUSD
|164K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +177.26 USD
Schlechtester Trade: -178 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +606.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.92 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 46" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals
Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)
Gold Trade only
Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks
Open Lot 0,01 /transaction
No Setup No Entry
Trading Never MC
Please always your profit every time the equity > 1,500 USD
We only use 1,500 USD as net equity to trade
Keine Bewertungen