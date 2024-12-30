- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
100 (86.20%)
Убыточных трейдов:
16 (13.79%)
Лучший трейд:
177.26 USD
Худший трейд:
-178.10 USD
Общая прибыль:
1 806.50 USD (343 256 pips)
Общий убыток:
-269.33 USD (26 926 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (606.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
606.27 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
75.24%
Макс. загрузка депозита:
1.91%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
8.63
Длинных трейдов:
88 (75.86%)
Коротких трейдов:
28 (24.14%)
Профит фактор:
6.71
Мат. ожидание:
13.25 USD
Средняя прибыль:
18.07 USD
Средний убыток:
-16.83 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-178.10 USD (1)
Прирост в месяц:
0.19%
Годовой прогноз:
2.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
178.10 USD (6.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.18% (178.10 USD)
По эквити:
48.85% (809.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|115
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|1.5K
|BTCUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|152K
|BTCUSD
|164K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +177.26 USD
Худший трейд: -178 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +606.27 USD
Макс. убыток в серии: -9.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 46" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals
Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)
Gold Trade only
Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks
Open Lot 0,01 /transaction
No Setup No Entry
Trading Never MC
Please always your profit every time the equity > 1,500 USD
We only use 1,500 USD as net equity to trade
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
83%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
50
0%
116
86%
75%
6.70
13.25
USD
USD
49%
1:500