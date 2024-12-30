СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / STI PRO Index
Yelena Claudia

STI PRO Index

Yelena Claudia
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2024 83%
XMGlobal-Real 46
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
100 (86.20%)
Убыточных трейдов:
16 (13.79%)
Лучший трейд:
177.26 USD
Худший трейд:
-178.10 USD
Общая прибыль:
1 806.50 USD (343 256 pips)
Общий убыток:
-269.33 USD (26 926 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (606.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
606.27 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
75.24%
Макс. загрузка депозита:
1.91%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
8.63
Длинных трейдов:
88 (75.86%)
Коротких трейдов:
28 (24.14%)
Профит фактор:
6.71
Мат. ожидание:
13.25 USD
Средняя прибыль:
18.07 USD
Средний убыток:
-16.83 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-178.10 USD (1)
Прирост в месяц:
0.19%
Годовой прогноз:
2.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
178.10 USD (6.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.18% (178.10 USD)
По эквити:
48.85% (809.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 115
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 1.5K
BTCUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 152K
BTCUSD 164K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +177.26 USD
Худший трейд: -178 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +606.27 USD
Макс. убыток в серии: -9.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 46" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals

Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)

Gold Trade only

Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks

Open Lot 0,01 /transaction

No Setup No Entry

Trading Never MC

Please always your profit every time the equity > 1,500 USD

We only use 1,500 USD as net equity to trade


Нет отзывов
2025.12.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 04:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.25 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
