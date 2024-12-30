- 자본
- 축소
트레이드:
119
이익 거래:
101 (84.87%)
손실 거래:
18 (15.13%)
최고의 거래:
177.26 USD
최악의 거래:
-178.10 USD
총 수익:
1 854.85 USD (348 090 pips)
총 손실:
-291.13 USD (29 105 pips)
연속 최대 이익:
39 (606.27 USD)
연속 최대 이익:
606.27 USD (39)
샤프 비율:
0.59
거래 활동:
76.29%
최대 입금량:
1.98%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
8.78
롱(주식매수):
91 (76.47%)
숏(주식차입매도):
28 (23.53%)
수익 요인:
6.37
기대수익:
13.14 USD
평균 이익:
18.36 USD
평균 손실:
-16.17 USD
연속 최대 손실:
3 (-9.92 USD)
연속 최대 손실:
-178.10 USD (1)
월별 성장률:
1.94%
연간 예측:
23.48%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
178.10 USD (6.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.83% (178.10 USD)
자본금별:
48.85% (809.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|118
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|1.5K
|BTCUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|155K
|BTCUSD
|164K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +177.26 USD
최악의 거래: -178 USD
연속 최대 이익: 39
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +606.27 USD
연속 최대 손실: -9.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 46"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals
Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)
Gold Trade only
Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks
Open Lot 0,01 /transaction
No Setup No Entry
Trading Never MC
Please always your profit every time the equity > 1,500 USD
We only use 1,500 USD as net equity to trade
리뷰 없음
