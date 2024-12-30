- Büyüme
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
99 (76.15%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (23.85%)
En iyi işlem:
5.03 USD
En kötü işlem:
-11.16 USD
Brüt kâr:
116.55 USD (106 613 pips)
Brüt zarar:
-137.56 USD (114 611 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (19.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.27 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
27.26%
Maks. mevduat yükü:
100.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
66 (50.77%)
Satış işlemleri:
64 (49.23%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.16 USD
Ortalama kâr:
1.18 USD
Ortalama zarar:
-4.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.06 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.67%
Yıllık tahmin:
-20.21%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.37 USD
Maksimum:
54.78 USD (3.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.12% (54.78 USD)
Varlığa göre:
20.23% (148.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|EURUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-7
|EURUSD
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-6.8K
|EURUSD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.03 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
3
63%
130
76%
27%
0.84
-0.16
USD
USD
20%
1:10