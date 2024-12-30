- Crescita
Trade:
130
Profit Trade:
99 (76.15%)
Loss Trade:
31 (23.85%)
Best Trade:
5.03 USD
Worst Trade:
-11.16 USD
Profitto lordo:
116.55 USD (106 613 pips)
Perdita lorda:
-137.56 USD (114 611 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (19.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.27 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
27.26%
Massimo carico di deposito:
100.24%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
66 (50.77%)
Short Trade:
64 (49.23%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-4.44 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-8.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.06 USD (2)
Crescita mensile:
-1.67%
Previsione annuale:
-20.21%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.37 USD
Massimale:
54.78 USD (3.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.12% (54.78 USD)
Per equità:
20.23% (148.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|EURUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-7
|EURUSD
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.8K
|EURUSD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.03 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.27 USD
Massima perdita consecutiva: -8.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
xau 1 shot
