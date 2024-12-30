- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
931
Kârla kapanan işlemler:
709 (76.15%)
Zararla kapanan işlemler:
222 (23.85%)
En iyi işlem:
89.75 USD
En kötü işlem:
-19.17 USD
Brüt kâr:
1 072.91 USD (122 050 pips)
Brüt zarar:
-517.12 USD (113 572 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (8.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
113.19 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
93.17%
Maks. mevduat yükü:
3.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.90
Alış işlemleri:
505 (54.24%)
Satış işlemleri:
426 (45.76%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-2.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-80.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.51 USD (6)
Aylık büyüme:
2.32%
Yıllık tahmin:
28.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.21 USD
Maksimum:
80.51 USD (19.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.97% (80.51 USD)
Varlığa göre:
32.32% (234.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|931
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDmicro
|556
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDmicro
|8.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +89.75 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +8.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Trading System Overview
- Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
- Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, proven effective since its inception in 2021.
- Capital Management: Allows for a potential 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience.
- Performance: Throughout its operation, the system has never experienced a floating drawdown exceeding 80% of the initial capital.
This trading system is designed for investors looking to capitalize on AUDUSD market movements while employing a robust strategy that maintains substantial control over risks.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
238%
0
0
USD
USD
497
USD
USD
142
100%
931
76%
93%
2.07
0.60
USD
USD
32%
1:500