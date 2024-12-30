SinyallerBölümler
Ade Yonathan Lisanto

LazyPRO AUDUSD

Ade Yonathan Lisanto
0 inceleme
Güvenilirlik
142 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 238%
XMGlobal-Real 22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
931
Kârla kapanan işlemler:
709 (76.15%)
Zararla kapanan işlemler:
222 (23.85%)
En iyi işlem:
89.75 USD
En kötü işlem:
-19.17 USD
Brüt kâr:
1 072.91 USD (122 050 pips)
Brüt zarar:
-517.12 USD (113 572 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (8.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
113.19 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
93.17%
Maks. mevduat yükü:
3.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.90
Alış işlemleri:
505 (54.24%)
Satış işlemleri:
426 (45.76%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-2.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-80.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.51 USD (6)
Aylık büyüme:
2.32%
Yıllık tahmin:
28.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.21 USD
Maksimum:
80.51 USD (19.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.97% (80.51 USD)
Varlığa göre:
32.32% (234.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDmicro 931
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDmicro 556
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDmicro 8.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.75 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +8.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading System Overview

  • Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
  • Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, proven effective since its inception in 2021.
  • Capital Management: Allows for a potential 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience.
  • Performance: Throughout its operation, the system has never experienced a floating drawdown exceeding 80% of the initial capital.

This trading system is designed for investors looking to capitalize on AUDUSD market movements while employing a robust strategy that maintains substantial control over risks.


İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 17:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 15:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 03:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 20:38
No swaps are charged on the signal account
2025.03.24 06:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 15:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
