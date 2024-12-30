シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / LazyPRO AUDUSD
Ade Yonathan Lisanto

LazyPRO AUDUSD

Ade Yonathan Lisanto
レビュー0件
信頼性
151週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 258%
XMGlobal-Real 22
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
988
利益トレード:
756 (76.51%)
損失トレード:
232 (23.48%)
ベストトレード:
89.75 USD
最悪のトレード:
-19.17 USD
総利益:
1 112.20 USD (129 320 pips)
総損失:
-527.49 USD (116 620 pips)
最大連続の勝ち:
34 (8.54 USD)
最大連続利益:
113.19 USD (2)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
95.17%
最大入金額:
3.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.26
長いトレード:
535 (54.15%)
短いトレード:
453 (45.85%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
1.47 USD
平均損失:
-2.27 USD
最大連続の負け:
6 (-80.51 USD)
最大連続損失:
-80.51 USD (6)
月間成長:
0.00%
年間予想:
2.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.21 USD
最大の:
80.51 USD (19.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.97% (80.51 USD)
エクイティによる:
32.32% (234.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSDmicro 988
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSDmicro 585
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSDmicro 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +89.75 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +8.54 USD
最大連続損失: -80.51 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trading System Overview

  • Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
  • Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, proven effective since its inception in 2021.
  • Capital Management: Allows for a potential 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience.
  • Performance: Throughout its operation, the system has never experienced a floating drawdown exceeding 80% of the initial capital.

This trading system is designed for investors looking to capitalize on AUDUSD market movements while employing a robust strategy that maintains substantial control over risks.


レビューなし
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 16:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.28 17:06
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 17:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 15:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
