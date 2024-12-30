- 成長
トレード:
988
利益トレード:
756 (76.51%)
損失トレード:
232 (23.48%)
ベストトレード:
89.75 USD
最悪のトレード:
-19.17 USD
総利益:
1 112.20 USD (129 320 pips)
総損失:
-527.49 USD (116 620 pips)
最大連続の勝ち:
34 (8.54 USD)
最大連続利益:
113.19 USD (2)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
95.17%
最大入金額:
3.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.26
長いトレード:
535 (54.15%)
短いトレード:
453 (45.85%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
1.47 USD
平均損失:
-2.27 USD
最大連続の負け:
6 (-80.51 USD)
最大連続損失:
-80.51 USD (6)
月間成長:
0.00%
年間予想:
2.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.21 USD
最大の:
80.51 USD (19.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.97% (80.51 USD)
エクイティによる:
32.32% (234.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|988
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSDmicro
|585
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSDmicro
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Trading System Overview
- Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
- Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, proven effective since its inception in 2021.
- Capital Management: Allows for a potential 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience.
- Performance: Throughout its operation, the system has never experienced a floating drawdown exceeding 80% of the initial capital.
This trading system is designed for investors looking to capitalize on AUDUSD market movements while employing a robust strategy that maintains substantial control over risks.
