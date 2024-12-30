- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
988
Negociações com lucro:
756 (76.51%)
Negociações com perda:
232 (23.48%)
Melhor negociação:
89.75 USD
Pior negociação:
-19.17 USD
Lucro bruto:
1 112.20 USD (129 320 pips)
Perda bruta:
-527.49 USD (116 620 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (8.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
113.19 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
95.17%
Depósito máximo carregado:
3.77%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.26
Negociações longas:
535 (54.15%)
Negociações curtas:
453 (45.85%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
1.47 USD
Perda média:
-2.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-80.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-80.51 USD (6)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
2.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.21 USD
Máximo:
80.51 USD (19.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.97% (80.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.32% (234.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|988
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSDmicro
|585
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSDmicro
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +89.75 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +8.54 USD
Máxima perda consecutiva: -80.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Trading System Overview
- Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
- Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, proven effective since its inception in 2021.
- Capital Management: Allows for a potential 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience.
- Performance: Throughout its operation, the system has never experienced a floating drawdown exceeding 80% of the initial capital.
This trading system is designed for investors looking to capitalize on AUDUSD market movements while employing a robust strategy that maintains substantial control over risks.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
258%
0
0
USD
USD
526
USD
USD
151
100%
988
76%
95%
2.10
0.59
USD
USD
32%
1:500