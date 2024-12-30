- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
931
Profit Trade:
709 (76.15%)
Loss Trade:
222 (23.85%)
Best Trade:
89.75 USD
Worst Trade:
-19.17 USD
Profitto lordo:
1 072.91 USD (122 050 pips)
Perdita lorda:
-517.12 USD (113 572 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (8.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
93.17%
Massimo carico di deposito:
3.77%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.90
Long Trade:
505 (54.24%)
Short Trade:
426 (45.76%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-2.33 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-80.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.51 USD (6)
Crescita mensile:
2.32%
Previsione annuale:
28.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.21 USD
Massimale:
80.51 USD (19.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.97% (80.51 USD)
Per equità:
32.32% (234.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|931
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDmicro
|556
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDmicro
|8.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.75 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +8.54 USD
Massima perdita consecutiva: -80.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trading System Overview
- Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
- Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, proven effective since its inception in 2021.
- Capital Management: Allows for a potential 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience.
- Performance: Throughout its operation, the system has never experienced a floating drawdown exceeding 80% of the initial capital.
This trading system is designed for investors looking to capitalize on AUDUSD market movements while employing a robust strategy that maintains substantial control over risks.
