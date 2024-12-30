SegnaliSezioni
Ade Yonathan Lisanto

LazyPRO AUDUSD

Ade Yonathan Lisanto
0 recensioni
Affidabilità
142 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2023 238%
XMGlobal-Real 22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
931
Profit Trade:
709 (76.15%)
Loss Trade:
222 (23.85%)
Best Trade:
89.75 USD
Worst Trade:
-19.17 USD
Profitto lordo:
1 072.91 USD (122 050 pips)
Perdita lorda:
-517.12 USD (113 572 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (8.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
93.17%
Massimo carico di deposito:
3.77%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.90
Long Trade:
505 (54.24%)
Short Trade:
426 (45.76%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-2.33 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-80.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.51 USD (6)
Crescita mensile:
2.32%
Previsione annuale:
28.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.21 USD
Massimale:
80.51 USD (19.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.97% (80.51 USD)
Per equità:
32.32% (234.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDmicro 931
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDmicro 556
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDmicro 8.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.75 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +8.54 USD
Massima perdita consecutiva: -80.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading System Overview

  • Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
  • Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, proven effective since its inception in 2021.
  • Capital Management: Allows for a potential 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience.
  • Performance: Throughout its operation, the system has never experienced a floating drawdown exceeding 80% of the initial capital.

This trading system is designed for investors looking to capitalize on AUDUSD market movements while employing a robust strategy that maintains substantial control over risks.


Non ci sono recensioni
