- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
988
盈利交易:
756 (76.51%)
亏损交易:
232 (23.48%)
最好交易:
89.75 USD
最差交易:
-19.17 USD
毛利:
1 112.20 USD (129 320 pips)
毛利亏损:
-527.49 USD (116 620 pips)
最大连续赢利:
34 (8.54 USD)
最大连续盈利:
113.19 USD (2)
夏普比率:
0.10
交易活动:
95.17%
最大入金加载:
3.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.26
长期交易:
535 (54.15%)
短期交易:
453 (45.85%)
利润因子:
2.11
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
1.47 USD
平均损失:
-2.27 USD
最大连续失误:
6 (-80.51 USD)
最大连续亏损:
-80.51 USD (6)
每月增长:
0.00%
年度预测:
2.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.21 USD
最大值:
80.51 USD (19.03%)
相对跌幅:
结余:
15.97% (80.51 USD)
净值:
32.32% (234.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|988
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSDmicro
|585
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSDmicro
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +89.75 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +8.54 USD
最大连续亏损: -80.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trading System Overview
- Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
- Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, proven effective since its inception in 2021.
- Capital Management: Allows for a potential 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience.
- Performance: Throughout its operation, the system has never experienced a floating drawdown exceeding 80% of the initial capital.
This trading system is designed for investors looking to capitalize on AUDUSD market movements while employing a robust strategy that maintains substantial control over risks.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
258%
0
0
USD
USD
526
USD
USD
151
100%
988
76%
95%
2.10
0.59
USD
USD
32%
1:500