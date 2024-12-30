- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
988
Gewinntrades:
756 (76.51%)
Verlusttrades:
232 (23.48%)
Bester Trade:
89.75 USD
Schlechtester Trade:
-19.17 USD
Bruttoprofit:
1 112.20 USD (129 320 pips)
Bruttoverlust:
-527.49 USD (116 620 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (8.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113.19 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
95.17%
Max deposit load:
3.77%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
7.26
Long-Positionen:
535 (54.15%)
Short-Positionen:
453 (45.85%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-80.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.51 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
2.27%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.21 USD
Maximaler:
80.51 USD (19.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.97% (80.51 USD)
Kapital:
32.32% (234.46 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|988
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSDmicro
|585
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSDmicro
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +89.75 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.51 USD
Trading System Overview
- Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
- Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, proven effective since its inception in 2021.
- Capital Management: Allows for a potential 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience.
- Performance: Throughout its operation, the system has never experienced a floating drawdown exceeding 80% of the initial capital.
This trading system is designed for investors looking to capitalize on AUDUSD market movements while employing a robust strategy that maintains substantial control over risks.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
258%
0
0
USD
USD
526
USD
USD
151
100%
988
76%
95%
2.10
0.59
USD
USD
32%
1:500