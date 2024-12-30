- Croissance
Trades:
931
Bénéfice trades:
709 (76.15%)
Perte trades:
222 (23.85%)
Meilleure transaction:
89.75 USD
Pire transaction:
-19.17 USD
Bénéfice brut:
1 072.91 USD (122 050 pips)
Perte brute:
-517.12 USD (113 572 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (8.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
113.19 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
93.17%
Charge de dépôt maximale:
3.77%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.90
Longs trades:
505 (54.24%)
Courts trades:
426 (45.76%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
1.51 USD
Perte moyenne:
-2.33 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-80.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.51 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.32%
Prévision annuelle:
28.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.21 USD
Maximal:
80.51 USD (19.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.97% (80.51 USD)
Par fonds propres:
32.32% (234.46 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|931
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSDmicro
|556
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSDmicro
|8.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Trading System Overview
- Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
- Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, proven effective since its inception in 2021.
- Capital Management: Allows for a potential 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience.
- Performance: Throughout its operation, the system has never experienced a floating drawdown exceeding 80% of the initial capital.
This trading system is designed for investors looking to capitalize on AUDUSD market movements while employing a robust strategy that maintains substantial control over risks.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
238%
0
0
USD
USD
497
USD
USD
142
100%
931
76%
93%
2.07
0.60
USD
USD
32%
1:500