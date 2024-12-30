SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LazyPRO AUDUSD
Ade Yonathan Lisanto

LazyPRO AUDUSD

Ade Yonathan Lisanto
0 avis
Fiabilité
142 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 238%
XMGlobal-Real 22
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
931
Bénéfice trades:
709 (76.15%)
Perte trades:
222 (23.85%)
Meilleure transaction:
89.75 USD
Pire transaction:
-19.17 USD
Bénéfice brut:
1 072.91 USD (122 050 pips)
Perte brute:
-517.12 USD (113 572 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (8.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
113.19 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
93.17%
Charge de dépôt maximale:
3.77%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.90
Longs trades:
505 (54.24%)
Courts trades:
426 (45.76%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
1.51 USD
Perte moyenne:
-2.33 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-80.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.51 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.32%
Prévision annuelle:
28.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.21 USD
Maximal:
80.51 USD (19.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.97% (80.51 USD)
Par fonds propres:
32.32% (234.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDmicro 931
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDmicro 556
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDmicro 8.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.75 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +8.54 USD
Perte consécutive maximale: -80.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading System Overview

  • Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
  • Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, proven effective since its inception in 2021.
  • Capital Management: Allows for a potential 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience.
  • Performance: Throughout its operation, the system has never experienced a floating drawdown exceeding 80% of the initial capital.

This trading system is designed for investors looking to capitalize on AUDUSD market movements while employing a robust strategy that maintains substantial control over risks.


Aucun avis
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 17:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 15:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 03:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 20:38
No swaps are charged on the signal account
2025.03.24 06:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 15:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LazyPRO AUDUSD
100 USD par mois
238%
0
0
USD
497
USD
142
100%
931
76%
93%
2.07
0.60
USD
32%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.