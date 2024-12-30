- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
988
Прибыльных трейдов:
756 (76.51%)
Убыточных трейдов:
232 (23.48%)
Лучший трейд:
89.75 USD
Худший трейд:
-19.17 USD
Общая прибыль:
1 112.20 USD (129 320 pips)
Общий убыток:
-527.49 USD (116 620 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (8.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.19 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.17%
Макс. загрузка депозита:
3.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.26
Длинных трейдов:
535 (54.15%)
Коротких трейдов:
453 (45.85%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
1.47 USD
Средний убыток:
-2.27 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-80.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.51 USD (6)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
2.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.21 USD
Максимальная:
80.51 USD (19.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.97% (80.51 USD)
По эквити:
32.32% (234.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|988
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDmicro
|585
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDmicro
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.75 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +8.54 USD
Макс. убыток в серии: -80.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Trading System Overview
- Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
- Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, proven effective since its inception in 2021.
- Capital Management: Allows for a potential 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience.
- Performance: Throughout its operation, the system has never experienced a floating drawdown exceeding 80% of the initial capital.
This trading system is designed for investors looking to capitalize on AUDUSD market movements while employing a robust strategy that maintains substantial control over risks.
