Ade Yonathan Lisanto

LazyPRO AUDUSD

Ade Yonathan Lisanto
0 отзывов
Надежность
151 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 258%
XMGlobal-Real 22
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
988
Прибыльных трейдов:
756 (76.51%)
Убыточных трейдов:
232 (23.48%)
Лучший трейд:
89.75 USD
Худший трейд:
-19.17 USD
Общая прибыль:
1 112.20 USD (129 320 pips)
Общий убыток:
-527.49 USD (116 620 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (8.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.19 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.17%
Макс. загрузка депозита:
3.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.26
Длинных трейдов:
535 (54.15%)
Коротких трейдов:
453 (45.85%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
1.47 USD
Средний убыток:
-2.27 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-80.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.51 USD (6)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
2.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.21 USD
Максимальная:
80.51 USD (19.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.97% (80.51 USD)
По эквити:
32.32% (234.46 USD)

Распределение

  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.75 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +8.54 USD
Макс. убыток в серии: -80.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trading System Overview

  • Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
  • Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, proven effective since its inception in 2021.
  • Capital Management: Allows for a potential 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience.
  • Performance: Throughout its operation, the system has never experienced a floating drawdown exceeding 80% of the initial capital.

This trading system is designed for investors looking to capitalize on AUDUSD market movements while employing a robust strategy that maintains substantial control over risks.


Нет отзывов
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 16:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.10.28 17:06
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 17:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 15:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
