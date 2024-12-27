SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Weekly trading straddy
Cheuk Yin Choy

Weekly trading straddy

Cheuk Yin Choy
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 89%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 092
Kârla kapanan işlemler:
1 867 (60.38%)
Zararla kapanan işlemler:
1 225 (39.62%)
En iyi işlem:
136.33 USD
En kötü işlem:
-124.47 USD
Brüt kâr:
9 864.74 USD (577 744 pips)
Brüt zarar:
-6 612.99 USD (428 254 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (44.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
277.26 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
96.37%
Maks. mevduat yükü:
6.31%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.61
Alış işlemleri:
1 411 (45.63%)
Satış işlemleri:
1 681 (54.37%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
5.28 USD
Ortalama zarar:
-5.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-40.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-147.62 USD (3)
Aylık büyüme:
2.72%
Yıllık tahmin:
32.18%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
280.09 USD (3.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.96% (280.09 USD)
Varlığa göre:
10.92% (583.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 579
NZDUSD 578
EURUSD 578
USDJPY 576
AUDUSD 576
CADCHF 84
EURGBP 73
AUDNZD 48
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 1.4K
NZDUSD 7
EURUSD 72
USDJPY 1.4K
AUDUSD 81
CADCHF 151
EURGBP 132
AUDNZD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 70K
NZDUSD -12K
EURUSD 12K
USDJPY 88K
AUDUSD -13K
CADCHF -271
EURGBP 5.8K
AUDNZD -553
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +136.33 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +44.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MBTrading-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 40
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.63 × 205
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.70 × 40
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2167
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
ICMarkets-Live02
1.89 × 36
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
179 daha fazla...
Invole more hand trading much higher risk maybe lower profit, sub if you want but pls at least 4000 USD 
İnceleme yok
2025.07.31 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 01:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 08:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.09 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 09:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 08:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Share of trading days is too low
2025.01.06 13:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.06 12:34
Share of trading days is too low
2025.01.06 12:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 19:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.27 19:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.27 19:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.12.27 19:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.27 19:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.