- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 740
利益トレード:
2 258 (60.37%)
損失トレード:
1 482 (39.63%)
ベストトレード:
431.27 USD
最悪のトレード:
-676.35 USD
総利益:
13 940.94 USD (699 251 pips)
総損失:
-14 301.72 USD (583 428 pips)
最大連続の勝ち:
26 (44.47 USD)
最大連続利益:
431.27 USD (1)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.18%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
1 813 (48.48%)
短いトレード:
1 927 (51.52%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.10 USD
平均利益:
6.17 USD
平均損失:
-9.65 USD
最大連続の負け:
8 (-40.65 USD)
最大連続損失:
-1 891.16 USD (5)
月間成長:
-52.27%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
588.44 USD
最大の:
5 018.54 USD (55.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.57% (5 018.54 USD)
エクイティによる:
41.31% (4 132.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|707
|EURJPY
|707
|AUDUSD
|707
|NZDUSD
|707
|EURUSD
|707
|CADCHF
|84
|EURGBP
|73
|AUDNZD
|48
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|694
|EURJPY
|-378
|AUDUSD
|-874
|NZDUSD
|-807
|EURUSD
|722
|CADCHF
|151
|EURGBP
|132
|AUDNZD
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|82K
|EURJPY
|51K
|AUDUSD
|-21K
|NZDUSD
|-17K
|EURUSD
|17K
|CADCHF
|-271
|EURGBP
|5.8K
|AUDNZD
|-553
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +431.27 USD
最悪のトレード: -676 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +44.47 USD
最大連続損失: -40.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 40
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 205
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.70 × 40
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2167
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
ICMarkets-Live02
|1.89 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
