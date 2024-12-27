シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Second AC
Cheuk Yin Choy

Second AC

Cheuk Yin Choy
レビュー0件
信頼性
55週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 740
利益トレード:
2 258 (60.37%)
損失トレード:
1 482 (39.63%)
ベストトレード:
431.27 USD
最悪のトレード:
-676.35 USD
総利益:
13 940.94 USD (699 251 pips)
総損失:
-14 301.72 USD (583 428 pips)
最大連続の勝ち:
26 (44.47 USD)
最大連続利益:
431.27 USD (1)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.18%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
1 813 (48.48%)
短いトレード:
1 927 (51.52%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.10 USD
平均利益:
6.17 USD
平均損失:
-9.65 USD
最大連続の負け:
8 (-40.65 USD)
最大連続損失:
-1 891.16 USD (5)
月間成長:
-52.27%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
588.44 USD
最大の:
5 018.54 USD (55.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.57% (5 018.54 USD)
エクイティによる:
41.31% (4 132.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 707
EURJPY 707
AUDUSD 707
NZDUSD 707
EURUSD 707
CADCHF 84
EURGBP 73
AUDNZD 48
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 694
EURJPY -378
AUDUSD -874
NZDUSD -807
EURUSD 722
CADCHF 151
EURGBP 132
AUDNZD -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 82K
EURJPY 51K
AUDUSD -21K
NZDUSD -17K
EURUSD 17K
CADCHF -271
EURGBP 5.8K
AUDNZD -553
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +431.27 USD
最悪のトレード: -676 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +44.47 USD
最大連続損失: -40.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MBTrading-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 40
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.63 × 205
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.70 × 40
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2167
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
ICMarkets-Live02
1.89 × 36
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
179 より多く...
レビューなし
2026.01.19 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 15:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 15:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 374 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 01:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 08:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.09 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 09:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
