Cheuk Yin Choy

Weekly trading straddy

Cheuk Yin Choy
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 89%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 092
Bénéfice trades:
1 867 (60.38%)
Perte trades:
1 225 (39.62%)
Meilleure transaction:
136.33 USD
Pire transaction:
-124.47 USD
Bénéfice brut:
9 864.74 USD (577 744 pips)
Perte brute:
-6 612.99 USD (428 254 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (44.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
277.26 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
96.37%
Charge de dépôt maximale:
6.31%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
11.61
Longs trades:
1 411 (45.63%)
Courts trades:
1 681 (54.37%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
1.05 USD
Bénéfice moyen:
5.28 USD
Perte moyenne:
-5.40 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-40.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-147.62 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.65%
Prévision annuelle:
32.18%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
280.09 USD (3.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.96% (280.09 USD)
Par fonds propres:
10.92% (583.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 579
NZDUSD 578
EURUSD 578
USDJPY 576
AUDUSD 576
CADCHF 84
EURGBP 73
AUDNZD 48
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 1.4K
NZDUSD 7
EURUSD 72
USDJPY 1.4K
AUDUSD 81
CADCHF 151
EURGBP 132
AUDNZD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 70K
NZDUSD -12K
EURUSD 12K
USDJPY 88K
AUDUSD -13K
CADCHF -271
EURGBP 5.8K
AUDNZD -553
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +136.33 USD
Pire transaction: -124 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +44.47 USD
Perte consécutive maximale: -40.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MBTrading-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 40
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.63 × 205
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.70 × 40
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2167
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
ICMarkets-Live02
1.89 × 36
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
179 plus...
Invole more hand trading much higher risk maybe lower profit, sub if you want but pls at least 4000 USD 
Aucun avis
2025.07.31 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 01:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 08:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.09 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 09:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 08:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Share of trading days is too low
2025.01.06 13:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.06 12:34
Share of trading days is too low
2025.01.06 12:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 19:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.27 19:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.27 19:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.12.27 19:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.27 19:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
