- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 740
Negociações com lucro:
2 258 (60.37%)
Negociações com perda:
1 482 (39.63%)
Melhor negociação:
431.27 USD
Pior negociação:
-676.35 USD
Lucro bruto:
13 940.94 USD (699 251 pips)
Perda bruta:
-14 301.72 USD (583 428 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (44.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
431.27 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.18%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
1 813 (48.48%)
Negociações curtas:
1 927 (51.52%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.10 USD
Lucro médio:
6.17 USD
Perda média:
-9.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-40.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 891.16 USD (5)
Crescimento mensal:
-52.27%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
588.44 USD
Máximo:
5 018.54 USD (55.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.57% (5 018.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.31% (4 132.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|707
|EURJPY
|707
|AUDUSD
|707
|NZDUSD
|707
|EURUSD
|707
|CADCHF
|84
|EURGBP
|73
|AUDNZD
|48
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|694
|EURJPY
|-378
|AUDUSD
|-874
|NZDUSD
|-807
|EURUSD
|722
|CADCHF
|151
|EURGBP
|132
|AUDNZD
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|82K
|EURJPY
|51K
|AUDUSD
|-21K
|NZDUSD
|-17K
|EURUSD
|17K
|CADCHF
|-271
|EURGBP
|5.8K
|AUDNZD
|-553
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +431.27 USD
Pior negociação: -676 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +44.47 USD
Máxima perda consecutiva: -40.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 40
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 205
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.70 × 40
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2167
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
ICMarkets-Live02
|1.89 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
7.7K
USD
USD
55
99%
3 740
60%
100%
0.97
-0.10
USD
USD
54%
1:500