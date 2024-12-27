SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Second AC
Cheuk Yin Choy

Second AC

Cheuk Yin Choy
0 comentários
Confiabilidade
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 740
Negociações com lucro:
2 258 (60.37%)
Negociações com perda:
1 482 (39.63%)
Melhor negociação:
431.27 USD
Pior negociação:
-676.35 USD
Lucro bruto:
13 940.94 USD (699 251 pips)
Perda bruta:
-14 301.72 USD (583 428 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (44.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
431.27 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.18%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
1 813 (48.48%)
Negociações curtas:
1 927 (51.52%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.10 USD
Lucro médio:
6.17 USD
Perda média:
-9.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-40.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 891.16 USD (5)
Crescimento mensal:
-52.27%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
588.44 USD
Máximo:
5 018.54 USD (55.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.57% (5 018.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.31% (4 132.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 707
EURJPY 707
AUDUSD 707
NZDUSD 707
EURUSD 707
CADCHF 84
EURGBP 73
AUDNZD 48
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 694
EURJPY -378
AUDUSD -874
NZDUSD -807
EURUSD 722
CADCHF 151
EURGBP 132
AUDNZD -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 82K
EURJPY 51K
AUDUSD -21K
NZDUSD -17K
EURUSD 17K
CADCHF -271
EURGBP 5.8K
AUDNZD -553
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +431.27 USD
Pior negociação: -676 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +44.47 USD
Máxima perda consecutiva: -40.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MBTrading-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 40
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.63 × 205
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.70 × 40
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2167
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
ICMarkets-Live02
1.89 × 36
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
179 mais ...
Sem comentários
2026.01.19 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 15:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 15:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 374 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 01:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 08:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.09 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 09:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Second AC
30 USD por mês
8%
0
0
USD
7.7K
USD
55
99%
3 740
60%
100%
0.97
-0.10
USD
54%
1:500
