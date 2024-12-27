시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Second AC
Cheuk Yin Choy

Second AC

Cheuk Yin Choy
0 리뷰
안정성
55
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 8%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 740
이익 거래:
2 258 (60.37%)
손실 거래:
1 482 (39.63%)
최고의 거래:
431.27 USD
최악의 거래:
-676.35 USD
총 수익:
13 940.94 USD (699 251 pips)
총 손실:
-14 301.72 USD (583 428 pips)
연속 최대 이익:
26 (44.47 USD)
연속 최대 이익:
431.27 USD (1)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.18%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
1 813 (48.48%)
숏(주식차입매도):
1 927 (51.52%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.10 USD
평균 이익:
6.17 USD
평균 손실:
-9.65 USD
연속 최대 손실:
8 (-40.65 USD)
연속 최대 손실:
-1 891.16 USD (5)
월별 성장률:
-52.27%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
588.44 USD
최대한의:
5 018.54 USD (55.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.57% (5 018.54 USD)
자본금별:
41.31% (4 132.91 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 707
EURJPY 707
AUDUSD 707
NZDUSD 707
EURUSD 707
CADCHF 84
EURGBP 73
AUDNZD 48
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 694
EURJPY -378
AUDUSD -874
NZDUSD -807
EURUSD 722
CADCHF 151
EURGBP 132
AUDNZD -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 82K
EURJPY 51K
AUDUSD -21K
NZDUSD -17K
EURUSD 17K
CADCHF -271
EURGBP 5.8K
AUDNZD -553
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +431.27 USD
최악의 거래: -676 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +44.47 USD
연속 최대 손실: -40.65 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

MBTrading-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 40
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.63 × 205
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.70 × 40
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2167
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
ICMarkets-Live02
1.89 × 36
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
179 더...
리뷰 없음
2026.01.19 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 15:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 15:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 374 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 01:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 08:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.09 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 09:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
