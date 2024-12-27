- 자본
- 축소
트레이드:
3 740
이익 거래:
2 258 (60.37%)
손실 거래:
1 482 (39.63%)
최고의 거래:
431.27 USD
최악의 거래:
-676.35 USD
총 수익:
13 940.94 USD (699 251 pips)
총 손실:
-14 301.72 USD (583 428 pips)
연속 최대 이익:
26 (44.47 USD)
연속 최대 이익:
431.27 USD (1)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.18%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
1 813 (48.48%)
숏(주식차입매도):
1 927 (51.52%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.10 USD
평균 이익:
6.17 USD
평균 손실:
-9.65 USD
연속 최대 손실:
8 (-40.65 USD)
연속 최대 손실:
-1 891.16 USD (5)
월별 성장률:
-52.27%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
588.44 USD
최대한의:
5 018.54 USD (55.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.57% (5 018.54 USD)
자본금별:
41.31% (4 132.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|707
|EURJPY
|707
|AUDUSD
|707
|NZDUSD
|707
|EURUSD
|707
|CADCHF
|84
|EURGBP
|73
|AUDNZD
|48
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|694
|EURJPY
|-378
|AUDUSD
|-874
|NZDUSD
|-807
|EURUSD
|722
|CADCHF
|151
|EURGBP
|132
|AUDNZD
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|82K
|EURJPY
|51K
|AUDUSD
|-21K
|NZDUSD
|-17K
|EURUSD
|17K
|CADCHF
|-271
|EURGBP
|5.8K
|AUDNZD
|-553
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +431.27 USD
최악의 거래: -676 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +44.47 USD
연속 최대 손실: -40.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 40
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 205
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.70 × 40
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2167
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
ICMarkets-Live02
|1.89 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
7.7K
USD
USD
55
99%
3 740
60%
100%
0.97
-0.10
USD
USD
54%
1:500