Cheuk Yin Choy

Second AC

Cheuk Yin Choy
0 comentarios
55 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 8%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 740
Transacciones Rentables:
2 258 (60.37%)
Transacciones Irrentables:
1 482 (39.63%)
Mejor transacción:
431.27 USD
Peor transacción:
-676.35 USD
Beneficio Bruto:
13 940.94 USD (699 251 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 301.72 USD (583 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (44.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
431.27 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.18%
Último trade:
12 minutos
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.07
Transacciones Largas:
1 813 (48.48%)
Transacciones Cortas:
1 927 (51.52%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.10 USD
Beneficio medio:
6.17 USD
Pérdidas medias:
-9.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-40.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 891.16 USD (5)
Crecimiento al mes:
-52.27%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
588.44 USD
Máxima:
5 018.54 USD (55.58%)
Reducción relativa:
De balance:
53.57% (5 018.54 USD)
De fondos:
41.31% (4 132.91 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 707
EURJPY 707
AUDUSD 707
NZDUSD 707
EURUSD 707
CADCHF 84
EURGBP 73
AUDNZD 48
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 694
EURJPY -378
AUDUSD -874
NZDUSD -807
EURUSD 722
CADCHF 151
EURGBP 132
AUDNZD -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 82K
EURJPY 51K
AUDUSD -21K
NZDUSD -17K
EURUSD 17K
CADCHF -271
EURGBP 5.8K
AUDNZD -553
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +431.27 USD
Peor transacción: -676 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +44.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MBTrading-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 40
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.63 × 205
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.70 × 40
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2167
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
ICMarkets-Live02
1.89 × 36
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
otros 179...
No hay comentarios
2026.01.19 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 15:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 15:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 374 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 01:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 08:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.09 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 09:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Second AC
30 USD al mes
8%
0
0
USD
7.7K
USD
55
99%
3 740
60%
100%
0.97
-0.10
USD
54%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.