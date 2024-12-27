- Incremento
Total de Trades:
3 740
Transacciones Rentables:
2 258 (60.37%)
Transacciones Irrentables:
1 482 (39.63%)
Mejor transacción:
431.27 USD
Peor transacción:
-676.35 USD
Beneficio Bruto:
13 940.94 USD (699 251 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 301.72 USD (583 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (44.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
431.27 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.18%
Último trade:
12 minutos
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.07
Transacciones Largas:
1 813 (48.48%)
Transacciones Cortas:
1 927 (51.52%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.10 USD
Beneficio medio:
6.17 USD
Pérdidas medias:
-9.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-40.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 891.16 USD (5)
Crecimiento al mes:
-52.27%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
588.44 USD
Máxima:
5 018.54 USD (55.58%)
Reducción relativa:
De balance:
53.57% (5 018.54 USD)
De fondos:
41.31% (4 132.91 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|707
|EURJPY
|707
|AUDUSD
|707
|NZDUSD
|707
|EURUSD
|707
|CADCHF
|84
|EURGBP
|73
|AUDNZD
|48
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|694
|EURJPY
|-378
|AUDUSD
|-874
|NZDUSD
|-807
|EURUSD
|722
|CADCHF
|151
|EURGBP
|132
|AUDNZD
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|82K
|EURJPY
|51K
|AUDUSD
|-21K
|NZDUSD
|-17K
|EURUSD
|17K
|CADCHF
|-271
|EURGBP
|5.8K
|AUDNZD
|-553
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +431.27 USD
Peor transacción: -676 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +44.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.65 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 40
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 205
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.70 × 40
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2167
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
ICMarkets-Live02
|1.89 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
