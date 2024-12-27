- Прирост
Всего трейдов:
3 740
Прибыльных трейдов:
2 258 (60.37%)
Убыточных трейдов:
1 482 (39.63%)
Лучший трейд:
431.27 USD
Худший трейд:
-676.35 USD
Общая прибыль:
13 940.94 USD (699 251 pips)
Общий убыток:
-14 301.72 USD (583 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (44.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
431.27 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.18%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
1 813 (48.48%)
Коротких трейдов:
1 927 (51.52%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.10 USD
Средняя прибыль:
6.17 USD
Средний убыток:
-9.65 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-40.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 891.16 USD (5)
Прирост в месяц:
-52.27%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
588.44 USD
Максимальная:
5 018.54 USD (55.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.57% (5 018.54 USD)
По эквити:
41.31% (4 132.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|707
|EURJPY
|707
|AUDUSD
|707
|NZDUSD
|707
|EURUSD
|707
|CADCHF
|84
|EURGBP
|73
|AUDNZD
|48
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|694
|EURJPY
|-378
|AUDUSD
|-874
|NZDUSD
|-807
|EURUSD
|722
|CADCHF
|151
|EURGBP
|132
|AUDNZD
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|82K
|EURJPY
|51K
|AUDUSD
|-21K
|NZDUSD
|-17K
|EURUSD
|17K
|CADCHF
|-271
|EURGBP
|5.8K
|AUDNZD
|-553
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +431.27 USD
Худший трейд: -676 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +44.47 USD
Макс. убыток в серии: -40.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 40
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 205
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.70 × 40
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2167
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
ICMarkets-Live02
|1.89 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
Нет отзывов
