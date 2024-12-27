信号部分
Cheuk Yin Choy

Second AC

Cheuk Yin Choy
0条评论
可靠性
55
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 8%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 740
盈利交易:
2 258 (60.37%)
亏损交易:
1 482 (39.63%)
最好交易:
431.27 USD
最差交易:
-676.35 USD
毛利:
13 940.94 USD (699 251 pips)
毛利亏损:
-14 301.72 USD (583 428 pips)
最大连续赢利:
26 (44.47 USD)
最大连续盈利:
431.27 USD (1)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.18%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
55
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.07
长期交易:
1 813 (48.48%)
短期交易:
1 927 (51.52%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.10 USD
平均利润:
6.17 USD
平均损失:
-9.65 USD
最大连续失误:
8 (-40.65 USD)
最大连续亏损:
-1 891.16 USD (5)
每月增长:
-52.27%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
588.44 USD
最大值:
5 018.54 USD (55.58%)
相对跌幅:
结余:
53.57% (5 018.54 USD)
净值:
41.31% (4 132.91 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 707
EURJPY 707
AUDUSD 707
NZDUSD 707
EURUSD 707
CADCHF 84
EURGBP 73
AUDNZD 48
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 694
EURJPY -378
AUDUSD -874
NZDUSD -807
EURUSD 722
CADCHF 151
EURGBP 132
AUDNZD -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 82K
EURJPY 51K
AUDUSD -21K
NZDUSD -17K
EURUSD 17K
CADCHF -271
EURGBP 5.8K
AUDNZD -553
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +431.27 USD
最差交易: -676 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +44.47 USD
最大连续亏损: -40.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

MBTrading-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 40
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.63 × 205
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.70 × 40
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2167
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
ICMarkets-Live02
1.89 × 36
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
179 更多...
没有评论
2026.01.19 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 15:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 15:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 374 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 15:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 01:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 08:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.09 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 09:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Second AC
每月30 USD
8%
0
0
USD
7.7K
USD
55
99%
3 740
60%
100%
0.97
-0.10
USD
54%
1:500
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载