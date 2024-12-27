- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 740
盈利交易:
2 258 (60.37%)
亏损交易:
1 482 (39.63%)
最好交易:
431.27 USD
最差交易:
-676.35 USD
毛利:
13 940.94 USD (699 251 pips)
毛利亏损:
-14 301.72 USD (583 428 pips)
最大连续赢利:
26 (44.47 USD)
最大连续盈利:
431.27 USD (1)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.18%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
55
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.07
长期交易:
1 813 (48.48%)
短期交易:
1 927 (51.52%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.10 USD
平均利润:
6.17 USD
平均损失:
-9.65 USD
最大连续失误:
8 (-40.65 USD)
最大连续亏损:
-1 891.16 USD (5)
每月增长:
-52.27%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
588.44 USD
最大值:
5 018.54 USD (55.58%)
相对跌幅:
结余:
53.57% (5 018.54 USD)
净值:
41.31% (4 132.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|707
|EURJPY
|707
|AUDUSD
|707
|NZDUSD
|707
|EURUSD
|707
|CADCHF
|84
|EURGBP
|73
|AUDNZD
|48
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|694
|EURJPY
|-378
|AUDUSD
|-874
|NZDUSD
|-807
|EURUSD
|722
|CADCHF
|151
|EURGBP
|132
|AUDNZD
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|82K
|EURJPY
|51K
|AUDUSD
|-21K
|NZDUSD
|-17K
|EURUSD
|17K
|CADCHF
|-271
|EURGBP
|5.8K
|AUDNZD
|-553
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +431.27 USD
最差交易: -676 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +44.47 USD
最大连续亏损: -40.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 40
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 205
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.70 × 40
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2167
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
ICMarkets-Live02
|1.89 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
7.7K
USD
USD
55
99%
3 740
60%
100%
0.97
-0.10
USD
USD
54%
1:500