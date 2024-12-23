SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pipwise Dynamic Grid EA
Ben Hebblethwaite

Pipwise Dynamic Grid EA

Ben Hebblethwaite
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 16%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
546
Kârla kapanan işlemler:
431 (78.93%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (21.06%)
En iyi işlem:
611.24 GBP
En kötü işlem:
-830.53 GBP
Brüt kâr:
9 477.11 GBP (108 452 pips)
Brüt zarar:
-8 223.03 GBP (313 179 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (213.25 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
993.38 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.91%
Maks. mevduat yükü:
4.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
338 (61.90%)
Satış işlemleri:
208 (38.10%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
2.30 GBP
Ortalama kâr:
21.99 GBP
Ortalama zarar:
-71.50 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-518.01 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 029.40 GBP (2)
Aylık büyüme:
-0.52%
Yıllık tahmin:
-6.30%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
1 053.30 GBP (10.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.78% (1 053.30 GBP)
Varlığa göre:
31.03% (1 237.84 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 546
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -204K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +611.24 GBP
En kötü işlem: -831 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +213.25 GBP
Maksimum ardışık zarar: -518.01 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
Tickmill-Live04
0.20 × 20
ICMarketsEU-Live18
0.29 × 24
ICMarketsSC-Live19
0.32 × 250
ICMarketsSC-Live26
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.37 × 518
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 132
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 266
ICMarketsSC-Live12
0.43 × 429
ICMarketsSC-Live31
0.44 × 4708
ICMarketsSC-Live24
0.45 × 397
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
Dukascopy-live-1
0.48 × 103
ICMarketsSC-Live11
0.49 × 1683
118 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Grid trading has lots of negative opinions but we at Pipwise have found a way we believe can trade this strategy safely.

Our grid can cover a range much bigger than other grid trading strategies.

We have a SL set in place which we can choose the desired % acceptable to lose.

İnceleme yok
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.58% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 13:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 00:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.03 01:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 04:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 09:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pipwise Dynamic Grid EA
Ayda 50 USD
16%
0
0
USD
4K
GBP
39
60%
546
78%
99%
1.15
2.30
GBP
31%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.