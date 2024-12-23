- Büyüme
İşlemler:
546
Kârla kapanan işlemler:
431 (78.93%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (21.06%)
En iyi işlem:
611.24 GBP
En kötü işlem:
-830.53 GBP
Brüt kâr:
9 477.11 GBP (108 452 pips)
Brüt zarar:
-8 223.03 GBP (313 179 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (213.25 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
993.38 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.91%
Maks. mevduat yükü:
4.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
338 (61.90%)
Satış işlemleri:
208 (38.10%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
2.30 GBP
Ortalama kâr:
21.99 GBP
Ortalama zarar:
-71.50 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-518.01 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 029.40 GBP (2)
Aylık büyüme:
-0.52%
Yıllık tahmin:
-6.30%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
1 053.30 GBP (10.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.78% (1 053.30 GBP)
Varlığa göre:
31.03% (1 237.84 GBP)
Dağılım
|EURUSD
|546
|EURUSD
|1.6K
|EURUSD
|-204K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +611.24 GBP
En kötü işlem: -831 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +213.25 GBP
Maksimum ardışık zarar: -518.01 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.20 × 20
|
ICMarketsEU-Live18
|0.29 × 24
|
ICMarketsSC-Live19
|0.32 × 250
|
ICMarketsSC-Live26
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.37 × 518
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 132
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 266
|
ICMarketsSC-Live12
|0.43 × 429
|
ICMarketsSC-Live31
|0.44 × 4708
|
ICMarketsSC-Live24
|0.45 × 397
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
Dukascopy-live-1
|0.48 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|0.49 × 1683
Grid trading has lots of negative opinions but we at Pipwise have found a way we believe can trade this strategy safely.
Our grid can cover a range much bigger than other grid trading strategies.
We have a SL set in place which we can choose the desired % acceptable to lose.
