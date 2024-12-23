- 成长
交易:
940
盈利交易:
698 (74.25%)
亏损交易:
242 (25.74%)
最好交易:
611.24 GBP
最差交易:
-830.53 GBP
毛利:
10 657.05 GBP (177 229 pips)
毛利亏损:
-9 653.39 GBP (416 312 pips)
最大连续赢利:
50 (213.25 GBP)
最大连续盈利:
993.38 GBP (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
98.91%
最大入金加载:
4.22%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
6 天
采收率:
0.95
长期交易:
553 (58.83%)
短期交易:
387 (41.17%)
利润因子:
1.10
预期回报:
1.07 GBP
平均利润:
15.27 GBP
平均损失:
-39.89 GBP
最大连续失误:
5 (-518.01 GBP)
最大连续亏损:
-1 029.40 GBP (2)
每月增长:
-24.55%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
1 053.30 GBP (51.80%)
相对跌幅:
结余:
87.06% (553.08 GBP)
净值:
32.06% (1 273.89 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|671
|AUDJPY
|93
|NZDCAD
|59
|USDCHF
|37
|EURGBP
|37
|GBPNZD
|14
|EURCAD
|8
|GBPUSD
|5
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.1K
|AUDJPY
|81
|NZDCAD
|22
|USDCHF
|26
|EURGBP
|28
|GBPNZD
|21
|EURCAD
|3
|GBPUSD
|10
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|8
|GBPJPY
|0
|AUDCAD
|7
|GBPCAD
|5
|NZDJPY
|0
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-257K
|AUDJPY
|2.9K
|NZDCAD
|4.1K
|USDCHF
|368
|EURGBP
|2.5K
|GBPNZD
|4K
|EURCAD
|594
|GBPUSD
|1.1K
|GBPAUD
|669
|EURAUD
|1.2K
|GBPJPY
|22
|AUDCAD
|1K
|GBPCAD
|713
|NZDJPY
|40
|AUDUSD
|136
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +611.24 GBP
最差交易: -831 GBP
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +213.25 GBP
最大连续亏损: -518.01 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live18
|0.22 × 9
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live15
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge01
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 682
|
ICMarketsSC-Live05
|0.43 × 37
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 1218
|
ICMarketsSC-Live12
|0.46 × 723
|
ICMarketsSC-Live23
|0.49 × 768
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9305
|
ICMarketsSC-Live11
|0.52 × 3650
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live27
|0.72 × 18
|
FusionMarkets-Demo
|0.74 × 4125
|
ICMarkets-Live15
|0.75 × 52
Grid trading has lots of negative opinions but we at Pipwise have found a way we believe can trade this strategy safely.
Our grid can cover a range much bigger than other grid trading strategies.
We have a SL set in place which we can choose the desired % acceptable to lose.
