信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Pipwise Dynamic Grid EA
Ben Hebblethwaite

Pipwise Dynamic Grid EA

Ben Hebblethwaite
0条评论
可靠性
54
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 244%
ICMarketsSC-Live33
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
940
盈利交易:
698 (74.25%)
亏损交易:
242 (25.74%)
最好交易:
611.24 GBP
最差交易:
-830.53 GBP
毛利:
10 657.05 GBP (177 229 pips)
毛利亏损:
-9 653.39 GBP (416 312 pips)
最大连续赢利:
50 (213.25 GBP)
最大连续盈利:
993.38 GBP (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
98.91%
最大入金加载:
4.22%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
6 天
采收率:
0.95
长期交易:
553 (58.83%)
短期交易:
387 (41.17%)
利润因子:
1.10
预期回报:
1.07 GBP
平均利润:
15.27 GBP
平均损失:
-39.89 GBP
最大连续失误:
5 (-518.01 GBP)
最大连续亏损:
-1 029.40 GBP (2)
每月增长:
-24.55%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
1 053.30 GBP (51.80%)
相对跌幅:
结余:
87.06% (553.08 GBP)
净值:
32.06% (1 273.89 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 671
AUDJPY 93
NZDCAD 59
USDCHF 37
EURGBP 37
GBPNZD 14
EURCAD 8
GBPUSD 5
GBPAUD 4
EURAUD 3
GBPJPY 3
AUDCAD 2
GBPCAD 2
NZDJPY 1
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 1.1K
AUDJPY 81
NZDCAD 22
USDCHF 26
EURGBP 28
GBPNZD 21
EURCAD 3
GBPUSD 10
GBPAUD 4
EURAUD 8
GBPJPY 0
AUDCAD 7
GBPCAD 5
NZDJPY 0
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -257K
AUDJPY 2.9K
NZDCAD 4.1K
USDCHF 368
EURGBP 2.5K
GBPNZD 4K
EURCAD 594
GBPUSD 1.1K
GBPAUD 669
EURAUD 1.2K
GBPJPY 22
AUDCAD 1K
GBPCAD 713
NZDJPY 40
AUDUSD 136
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +611.24 GBP
最差交易: -831 GBP
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +213.25 GBP
最大连续亏损: -518.01 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live18
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live15
0.29 × 14
Pepperstone-Edge01
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 682
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 1218
ICMarketsSC-Live12
0.46 × 723
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 768
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9305
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3650
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live27
0.72 × 18
FusionMarkets-Demo
0.74 × 4125
ICMarkets-Live15
0.75 × 52
146 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Grid trading has lots of negative opinions but we at Pipwise have found a way we believe can trade this strategy safely.

Our grid can cover a range much bigger than other grid trading strategies.

We have a SL set in place which we can choose the desired % acceptable to lose.

没有评论
2025.11.05 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 19:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 13:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 12:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 07:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Pipwise Dynamic Grid EA
每月50 USD
244%
0
0
USD
3.7K
GBP
54
74%
940
74%
99%
1.10
1.07
GBP
87%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载