Ben Hebblethwaite

Pipwise Dynamic Grid EA

Ben Hebblethwaite
0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 244%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
940
Прибыльных трейдов:
698 (74.25%)
Убыточных трейдов:
242 (25.74%)
Лучший трейд:
611.24 GBP
Худший трейд:
-830.53 GBP
Общая прибыль:
10 657.05 GBP (177 229 pips)
Общий убыток:
-9 653.39 GBP (416 312 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (213.25 GBP)
Макс. прибыль в серии:
993.38 GBP (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
98.91%
Макс. загрузка депозита:
4.22%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
553 (58.83%)
Коротких трейдов:
387 (41.17%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
1.07 GBP
Средняя прибыль:
15.27 GBP
Средний убыток:
-39.89 GBP
Макс. серия проигрышей:
5 (-518.01 GBP)
Макс. убыток в серии:
-1 029.40 GBP (2)
Прирост в месяц:
-24.55%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
1 053.30 GBP (51.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.06% (553.08 GBP)
По эквити:
32.06% (1 273.89 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 671
AUDJPY 93
NZDCAD 59
USDCHF 37
EURGBP 37
GBPNZD 14
EURCAD 8
GBPUSD 5
GBPAUD 4
EURAUD 3
GBPJPY 3
AUDCAD 2
GBPCAD 2
NZDJPY 1
AUDUSD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.1K
AUDJPY 81
NZDCAD 22
USDCHF 26
EURGBP 28
GBPNZD 21
EURCAD 3
GBPUSD 10
GBPAUD 4
EURAUD 8
GBPJPY 0
AUDCAD 7
GBPCAD 5
NZDJPY 0
AUDUSD 1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -257K
AUDJPY 2.9K
NZDCAD 4.1K
USDCHF 368
EURGBP 2.5K
GBPNZD 4K
EURCAD 594
GBPUSD 1.1K
GBPAUD 669
EURAUD 1.2K
GBPJPY 22
AUDCAD 1K
GBPCAD 713
NZDJPY 40
AUDUSD 136
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +611.24 GBP
Худший трейд: -831 GBP
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +213.25 GBP
Макс. убыток в серии: -518.01 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live18
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live15
0.29 × 14
Pepperstone-Edge01
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 682
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 1218
ICMarketsSC-Live12
0.46 × 723
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 768
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9305
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3650
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live27
0.72 × 18
FusionMarkets-Demo
0.74 × 4125
ICMarkets-Live15
0.75 × 52
Grid trading has lots of negative opinions but we at Pipwise have found a way we believe can trade this strategy safely.

Our grid can cover a range much bigger than other grid trading strategies.

We have a SL set in place which we can choose the desired % acceptable to lose.

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pipwise Dynamic Grid EA
50 USD в месяц
244%
0
0
USD
3.7K
GBP
54
74%
940
74%
99%
1.10
1.07
GBP
87%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.