Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 5 ICMarkets-Live24 0.00 × 1 EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 E8Funding-Demo 0.00 × 1 IronFXBM-Real10 0.00 × 1 ICTrading-Live29 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live10 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live18 0.22 × 9 ICMarketsEU-Live18 0.28 × 32 ICMarketsSC-Live15 0.29 × 14 Pepperstone-Edge01 0.29 × 7 ICMarketsSC-Live19 0.40 × 682 ICMarketsSC-Live05 0.43 × 37 DooPrime-Live 2 0.45 × 22 ICMarketsSC-Live08 0.46 × 1218 ICMarketsSC-Live12 0.46 × 723 ICMarketsSC-Live23 0.49 × 768 ICMarketsSC-Live31 0.50 × 9305 ICMarketsSC-Live11 0.52 × 3650 ICMarketsSC-Live09 0.65 × 138 Exness-Real17 0.70 × 20 ICMarketsSC-Live27 0.72 × 18 FusionMarkets-Demo 0.74 × 4125 ICMarkets-Live15 0.75 × 52 еще 146... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика