Ben Hebblethwaite

Pipwise Dynamic Grid EA

Ben Hebblethwaite
0 comentários
Confiabilidade
54 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2024 244%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
940
Negociações com lucro:
698 (74.25%)
Negociações com perda:
242 (25.74%)
Melhor negociação:
611.24 GBP
Pior negociação:
-830.53 GBP
Lucro bruto:
10 657.05 GBP (177 229 pips)
Perda bruta:
-9 653.39 GBP (416 312 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (213.25 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
993.38 GBP (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
98.91%
Depósito máximo carregado:
4.22%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
553 (58.83%)
Negociações curtas:
387 (41.17%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
1.07 GBP
Lucro médio:
15.27 GBP
Perda média:
-39.89 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-518.01 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-1 029.40 GBP (2)
Crescimento mensal:
-24.55%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
1 053.30 GBP (51.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.06% (553.08 GBP)
Pelo Capital Líquido:
32.06% (1 273.89 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 671
AUDJPY 93
NZDCAD 59
USDCHF 37
EURGBP 37
GBPNZD 14
EURCAD 8
GBPUSD 5
GBPAUD 4
EURAUD 3
GBPJPY 3
AUDCAD 2
GBPCAD 2
NZDJPY 1
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1.1K
AUDJPY 81
NZDCAD 22
USDCHF 26
EURGBP 28
GBPNZD 21
EURCAD 3
GBPUSD 10
GBPAUD 4
EURAUD 8
GBPJPY 0
AUDCAD 7
GBPCAD 5
NZDJPY 0
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -257K
AUDJPY 2.9K
NZDCAD 4.1K
USDCHF 368
EURGBP 2.5K
GBPNZD 4K
EURCAD 594
GBPUSD 1.1K
GBPAUD 669
EURAUD 1.2K
GBPJPY 22
AUDCAD 1K
GBPCAD 713
NZDJPY 40
AUDUSD 136
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +611.24 GBP
Pior negociação: -831 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +213.25 GBP
Máxima perda consecutiva: -518.01 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live18
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live15
0.29 × 14
Pepperstone-Edge01
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 682
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 1218
ICMarketsSC-Live12
0.46 × 723
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 768
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9305
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3650
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live27
0.72 × 18
FusionMarkets-Demo
0.74 × 4125
ICMarkets-Live15
0.75 × 52
146 mais ...
Grid trading has lots of negative opinions but we at Pipwise have found a way we believe can trade this strategy safely.

Our grid can cover a range much bigger than other grid trading strategies.

We have a SL set in place which we can choose the desired % acceptable to lose.

Sem comentários
Copiar

