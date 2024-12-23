- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
940
Negociações com lucro:
698 (74.25%)
Negociações com perda:
242 (25.74%)
Melhor negociação:
611.24 GBP
Pior negociação:
-830.53 GBP
Lucro bruto:
10 657.05 GBP (177 229 pips)
Perda bruta:
-9 653.39 GBP (416 312 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (213.25 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
993.38 GBP (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
98.91%
Depósito máximo carregado:
4.22%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
553 (58.83%)
Negociações curtas:
387 (41.17%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
1.07 GBP
Lucro médio:
15.27 GBP
Perda média:
-39.89 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-518.01 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-1 029.40 GBP (2)
Crescimento mensal:
-24.55%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
1 053.30 GBP (51.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.06% (553.08 GBP)
Pelo Capital Líquido:
32.06% (1 273.89 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|671
|AUDJPY
|93
|NZDCAD
|59
|USDCHF
|37
|EURGBP
|37
|GBPNZD
|14
|EURCAD
|8
|GBPUSD
|5
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1.1K
|AUDJPY
|81
|NZDCAD
|22
|USDCHF
|26
|EURGBP
|28
|GBPNZD
|21
|EURCAD
|3
|GBPUSD
|10
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|8
|GBPJPY
|0
|AUDCAD
|7
|GBPCAD
|5
|NZDJPY
|0
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-257K
|AUDJPY
|2.9K
|NZDCAD
|4.1K
|USDCHF
|368
|EURGBP
|2.5K
|GBPNZD
|4K
|EURCAD
|594
|GBPUSD
|1.1K
|GBPAUD
|669
|EURAUD
|1.2K
|GBPJPY
|22
|AUDCAD
|1K
|GBPCAD
|713
|NZDJPY
|40
|AUDUSD
|136
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +611.24 GBP
Pior negociação: -831 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +213.25 GBP
Máxima perda consecutiva: -518.01 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live18
|0.22 × 9
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live15
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge01
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 682
|
ICMarketsSC-Live05
|0.43 × 37
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 1218
|
ICMarketsSC-Live12
|0.46 × 723
|
ICMarketsSC-Live23
|0.49 × 768
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9305
|
ICMarketsSC-Live11
|0.52 × 3650
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live27
|0.72 × 18
|
FusionMarkets-Demo
|0.74 × 4125
|
ICMarkets-Live15
|0.75 × 52
Grid trading has lots of negative opinions but we at Pipwise have found a way we believe can trade this strategy safely.
Our grid can cover a range much bigger than other grid trading strategies.
We have a SL set in place which we can choose the desired % acceptable to lose.
Sem comentários
